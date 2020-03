Burgwedel

Ein Panzer rollt über die Straßen in Wettmar, Bundeswehrlastwagen sind zwischen den Burgwedeler Ortsteilen unterwegs, an etlichen Stellen verbergen Tarnnetze augenscheinlich größere Dinge und Soldaten patrouillieren an Sportheimen. Die 3. Kompanie des Versorgungsbataillons 141 ist vor drei Tagen zu einer Übung aus Rotenburg/ Wümme angerückt. Die Soldaten haben an verschiedenen Orten in Engensen, Kleinburgwedel, Thönse und Wettmar ihre Lager aufgeschlagen. Es ist das erste größere Training der Bundeswehr seit vielen Jahren in Burgwedel.

150 Soldaten beteiligen sich an Burgwedeler Übung

Und die 150 Soldaten haben einiges an Ausrüstung im Gepäck. Benzin, Reifen, Schrauben, Ersatzteile, einfach alles, was die Versorgungskompanie in ihrem heimischen Lager in Rotenburg hat. Das wurde komplett auf 70 Radfahrzeuge verladen und mitgebracht. „Das ist schließlich unser Job. Wir sorgen dafür, dass den anderen Truppenteilen im Einsatz das Material nicht ausgeht“, sagt Hauptmann Tom H. Er befehligt die 3. Kompanie. Die Bundeswehr besteht darauf, dass der Kompaniechef in diesem Bericht nicht mit vollen Namen genannt wird.

Für den Hauptmann ist solch eine Übung außerhalb von Kasernen oder Truppenübungsgeländen auch Neuland. „In den vergangenen beiden Jahrzehnten wurde zumeist der Umgang mit dem Material trainiert, so wie es beispielsweise für Auslandseinsätzen notwendig ist. Das kann man in den Kasernen machen“, erläutert er. Eine veränderte Ausrichtung der Bundeswehr führt nun zu einem Umdenken.

Landesverteidigung rückt wieder in den Fokus

„Mit der Krim-Krise rückte ab 2014 das Thema Landesverteidigung wieder mehr in den Fokus“, sagt er. „Da ist es unsere Aufgabe, größere Truppenteile zu versorgen, und das geht dann nicht mehr aus den Kasernen heraus. Deshalb diese Übung.“ Seit drei Tagen trainiert die Bundeswehr in Burgwedel. „Es läuft richtig gut, das ist eine tolle Truppe, die wir hier beisammen haben“, sagt er lobend zu seinen Soldaten. Mindestens genauso begeistert ist der Hauptmann aber von den Burgwedelern. „Wir wurden richtig gut aufgenommen“, sagt er. Immer wieder sprechen die Menschen in den Dörfern die Soldaten an und wollen wissen, warum sie da sind. „Dann geben wir gern Auskunft“, erklärt der Soldat.

Manöver mit Landwirten, Sportvereinen und Firmen abgestimmt

Etliche Landwirte, Vorsitzende von Sportvereinen und Firmenchefs kennt er bereits seit einigen Monaten. Seit vergangenen Sommer hat der Kompaniechef mit seinen Leuten die Übung vorbereitet. „Wir haben die Grundbesitzer angesprochen und Plätze für unsere Lager, Stationen und Fahrzeuge gesucht. Viele waren sofort bereit, uns zu helfen“, berichtet er von den Gesprächen. So auch Christian Büchtmann in Thönse. Auf dem Gelände seiner Biogasanlage hat die Kompanie ihr zentrales Lager aufgeschlagen.

Und die Soldaten haben viel Material dabei. „Wir haben unser gesamtes Lager in Rotenburg auf Lkw verladen und mitgebracht.“ Auf dem Gelände der Biogasanlage wurde es dann eins zu eins wieder aufgebaut – statt in Regalen auf den Ladeflächen der Lastwagen. „Die Kunst ist es, alles sofort zu finden“, sagt der Hauptmann. Um das zu gewährleisten, setzt die Bundeswehr auf Computertechnik. Jede Schraube, jeder Reifen, einfach alles ist in einer Datenbank verzeichnet, inklusive des Lagerplatzes. „Über eine Satellitenverbindung können wir auch im Manöver mit unseren Computern darauf zugreifen“, erläutert der Hauptmann. „Und so finden wir alles.“

„In den Achtzigerjahren rollten die Panzer einfach auf den Hof“

Für Büchtmann war es eine Selbstverständlichkeit, die Soldaten auf das Gelände der Biogasanlage zu lassen. „Die müssen ja auch irgendwo üben.“ Vor rund einem halben Jahr führte der Landwirt erste Gespräche mit der Bundeswehr und erinnert sich noch sehr gut an Manöver, wie sie in den Achtzigerjahren in Thönse abliefen. „Da sind wir morgens aus dem Haus gekommen, und dann standen die Panzer auf dem Feld oder auch auf dem Hof“, erinnert er sich. „Da hat niemand im Vorfeld gefragt. Die waren einfach da.“

Bundeswehr rückt nächste Woche wieder ab

Bis Mitte nächster Woche bleibt die Kompanie noch in Burgwedel. Dann geht es zurück in die Kaserne. Für die Soldaten endet dann ein fast vierwöchiges Manöver. Seit dem 19. Februar sind sie unterwegs, zuerst auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen-Anhalt und jetzt seit drei Tagen in den Burgwedeler Ortschaften. Die gesamte Zeit über verrichten sie ihren Dienst in einem Drei-Schicht-Rhythmus. „Acht Stunden normaler Dienst, acht Stunden Sicherungsdienst und dann acht Stunden Ruhen. So sieht unsere Tagesroutine aus“, beschreibt der Hauptmann den Dienstplan seiner Soldaten. „Freie Tage gibt es nicht.“

