Großburgwedel

175 Jahr Pestalozzi-Stiftung – das ist ein ganz besonderes Jubiläum für die Vorstände. Im Interview sprechen Andrea Sewing und Sebastian Bernschein über eine besondere Verbindung zu Burgwedel, die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle und die Zukunft der Stiftung.

Frau Sewing, Herr Bernschein, wie blicken Sie denn auf 175 Jahre Pestalozzi-Stiftung zurück?

Andrea Sewing: Die Stiftung ist immer in Bewegung, obwohl sie so alt ist. Das war schon am Anfang so, damals hat man gesagt: Es gibt Kinder, die hungern, also müssen wir was machen. Vielleicht war das den Gründern gar nicht so bewusst. Man könnte aus heutiger Sicht einfach sagen: Das ist die Nächstenliebe, die uns trägt.

Sebastian Bernschein: Die Stiftung ist aus der Jugendhilfe entstanden. Damals hat man Pflegekinder in die Familien vermittelt, gerade hier in Burgwedel haben viele die Kinder aufgenommen. Später gründete sich dann ein Heim, schließlich haben wir hier in Burgwedel im Wichernhaus eine stationäre Jugendpflege errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir Erzieherinnen und Erzieher gesucht und ein Seminar für ihre Ausbildung gebildet. Danach gründete man auch einen Kindergarten. Schließlich fiel auf, dass Jugendliche mit Beeinträchtigungen, wenn sie erwachsen werden, besondere Hilfe brauchten. Mittlerweile haben wir viele Teilhabeangebote wie die Werkstatt und den Wohnbereich.

„Es gibt eine große Verbindung zwischen der Stiftung und Burgwedel“

Sewing: Ich habe den Eindruck, dass die Stiftung nicht nur auf akute Notsituationen, sondern immer auch auf langfristige Bedarfe reagiert hat. Nun stellen sich neue Anforderungen und Erkenntnisse für die Inklusion. Das ist unser Profil heute. Wir wissen, dass wir aus der Jugendhilfe kommen. Und für viele Menschen, die hier leben, ist die Stiftung ein Stück Heimat – wie Burgwedel auch. Es gibt eine große Verbindung zwischen der Stiftung und Burgwedel.

Inwiefern?

Sewing: Nicht nur das Engagement der Burgwedeler Familien hat dazu geführt, dass die Stiftung sich hier angesiedelt hat. Beim Brand 1907, als das Wichernhaus vollständig wieder aufgebaut werden musste, geschah das auch dank der Bürgerinnen und Bürger in Rekordzeit. Da schaut man auch zusammen zurück – etwa auf die Errichtung des Mahnmals für die Opfer eines Todesmarsches, die auf dem Stiftungsgelände im Zweiten Weltkrieg erschossen wurden, oder die Umbenennung des Pastor-Badenhop-Weges.

Der Pastor-Badenhop-Weg in Burgwedel ist mittlerweile umbenannt. Quelle: Alina Stillahn

Bernschein: Das war kein schönes Kapitel. Die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs haben sich medial stark auf den ehemaligen Leiter der Stiftung, Pastor Badenhop, konzentriert. Dabei richten sich die Vorwürfe auch gegen weitere ehemalige Mitarbeiter. Das alles fing mit dem Runden Tisch zur Heimerziehung ab 2000 an. Erst später kamen auch sexuelle Missbrauchsvorwürfe hinzu. Wir wissen selbst nicht, wie viele Fälle es gab, uns sind über zehn bekannt. Was die Täter angeht, da können wir keinen mehr befragen. Beweisen kann man nach den Jahrzehnten nichts mehr. Eine unabhängige Kommission der Landeskirche prüft die Vorwürfe und zahlt dann Gelder aus. Die Opfer haben das Recht, anonym zu bleiben. Aber wir bieten hier zum Beispiel Rundgänge für sie an.

Sewing: Es bleibt uns nur: Respekt, Anerkennung gegenüber den Opfern und Mut, sich dem Thema zu stellen. Da kann man sich auch nicht rausreden. Es hilft nur, offen damit umzugehen. Manche mögen das nicht gern hören, aber wir wollen auf keinen Fall in den Verdacht geraten, etwas unter den Teppich zu kehren. Deswegen haben wir uns auch in unserer Festschrift zum Jubiläum dafür entschieden, ein Opfer direkt zu Wort kommen zu lassen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Da muss man für geboren sein“

Wie kriegt man das zusammen? Einerseits diese schrecklichen Geschehnisse, andererseits die Identifikation mit ihrer Arbeit und dem Konzept der Nächstenliebe?

Sewing: Es geht hier auch viel um das alltägliche Miteinander. Die Arbeit ist mehr als nur ein Job. Für unsere Mitarbeitenden gehören die schwierigen Momente mit dazu, etwa Menschen mit einer Beeinträchtigung in einer Lebenskrise zu begleiten.

Bernschein: Das ist hoch emotional, da muss man für geboren sein. Für die Mitarbeiter überwiegen einfach diese Lichtmomente.

Sewing: So kriege ich es übereinander. Ich weiß einfach, dass wir auch die Schattenseiten von Menschen annehmen müssen. Da gehört Mut zu. Ich habe mich, als ich anfing, selbst gefragt, willst du das? Willst du hier arbeiten? Ich habe mich dazu entschieden – und viele junge Menschen entscheiden sich auch dafür, hier zu arbeiten.

„Wir wachsen nicht nur, um zu wachsen“

Was sind denn die Themen, die die Stiftung in der kommenden Zeit bewegen werden?

Bernschein: Wir wollen erst einmal unseren ambulanten Pflegedienst für ältere Menschen mit Beeinträchtigung ausbauen. Den gibt es bereits in Hannover, wir brauchen aber auch stationäre Einrichtungen, vor allem für unser Klientel. Unsere älteste Bewohnerin mit Beeinträchtigung ist 75, dafür brauchen wir auch spezielle Angebote. Dann sind natürlich auch die alten, denkmalgeschützten Gebäude ein Thema für uns. Sie sind nicht barrierefrei. Da brauchen wir eine Lösung in den nächsten zehn Jahren.

Sewing: Wir wachsen nicht nur, um zu wachsen. Es muss für die Menschen immer einen Nutzen haben.

Zur Person Andrea Sewing ist Sozialpsychologin und seit Oktober vergangenen Jahres im Vorstand der Stiftung. Seit ihrem Abschluss an der Universität Hannover 1996 hat die 52-jährige Wettmarerin beruflich mit Menschen mit Beeinträchtigung zu tun und war bereits vor ihrer Berufung in den Vorstand in leitender Funktion bei der Pestalozzi-Stiftung tätig. Sebastian Bernschein ist 1977 geboren und bringt als kaufmännischer Leiter der Stiftung langjährige Erfahrung im Controlling, Finanz- und Rechnungswesen sowie im Qualitätsmanagement für Unternehmen im Sozial- und Gesundheitswesen mit. Seit 2017 gehört er zum Vorstand der Stiftung.

Und wenn die Pestalozzi-Stiftung ihren 200. Geburtstag feiert, wie sieht die Stiftung dann aus?

Sewing: Ich sehe ein wirklich modernes, dezentrales Unternehmen, aber verknüpft in die Ortschaften. Weiter beständig wird die Stiftung sein und harmonisch gewachsen. Wir haben neue Jugendhilfeangebote und Schulassistenzen, selbstverständlich überall Sonnenkollektoren auf den Dächern. Zwischen den top-sanierten Gebäuden fahren wir dann mit selbst fahrenden Elektroautos umher.

Bernschein: Das wäre toll, dann könnte ich morgens schon die ersten E-Mails im Auto auf dem Weg zur Arbeit schreiben.

Sewing: Wir werden dabei aber nie den Faden zur Diakonie, der Nächstenliebe, verloren haben.

Von Alina Stillahn