Insgesamt 19 Politikerinnen und Politiker verlassen neben Bürgermeister Axel Düker (SPD) zum Ende des Monats Rat und Ortsräte. In der letzten Sitzung des Rates Anfang Oktober lobte auch der Präsident des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips, ihre Arbeit. „Ich glaube, Demokratie ist hier vor Ort unmittelbar erlebbar.“ Doch ein Sitz im Rat oder Ortsrat beansprucht auch viel Zeit und manchmal Nerven. Bis sich der neue Rat und die Ortsräte im November konstituieren haben, werfen wir mit einigen Politikern einen Blick zurück auf ihre Zeit im Rat. Wir haben sie aber auch gefragt, was sie den neuen Ratsmitgliedern mit auf den Weg geben wollen.

Rudolf Gutte: „Ein sechs Jahre langer Kampf“

Rudolf Gutte (Die Unabhängigen), Rentner, 16 Jahre im Stadtrat. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

„Während meiner Tätigkeit im Rat war es mir wichtig, dazu beitragen zu können, dass gesunder Menschenverstand zum Tragen kommt. Ich habe immer versucht, sinnvolle Anträge zu stellen und jene Anträge zu unterstützen, die ich als sinnvoll erachte. Die Debatte um das Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus, das zuerst ein Soldatenehrenmal werden sollte, war für mich ein sechs Jahre langer Kampf. Für einen Sturm- und Vernichtungskrieg gibt es nichts zu ehren. Ich bin froh, dass die Stadt am Ende ein beispielhaftes Denkmal für die zivilen Opfer eingeweiht hat. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass im Stadtrat mehr Menschen sitzen, die die Alltagssorgen von beispielsweise Eltern und Normalverdienern verstehen.“

Frank Leibelt: „Viele Entscheidungen, die heute in den Ortschaften sichtbar sind“

Frank Leibelt(CDU), Tischlermeister: Fünf Jahre Stadtrat, zehn Jahre Ortsrat Großburgwedel. Quelle: privat

„Die Ratstätigkeit in beiden Gremien ist eine gewisse Anstrengung. Es wurden viele Beschlüsse und Entscheidungen auf den Weg gebracht, die heute in den Ortschaften sichtbar sind. Zum Beispiel der Landmarkt, der unter anderem mit meiner Initiative ins Leben gerufen wurde. Besonders langwierig waren die Debatte zum Neubau des Gymnasiums und die Sanierung des Altbaus. Mir hat die Zusammenarbeit in den Gremien viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir, dass die künftigen Ratsmitglieder schneller Entscheidungen fällen.“

Florian Wenker: „Die Arbeit im Rat hat sich gelohnt“

Florian Wenker (SPD), Fachkraft für Schutz und Sicherheit: Zehn Jahre Stadtrat und Ortsrat Großburgwedel. Quelle: Michael Plümer

„Aus meiner Sicht hat sich die Arbeit im Rat gelohnt, da es sich bei Kommunalpolitik um eine sehr direkte Art der Politik handelt. Den Austausch und Kontakt habe ich dabei immer sehr genossen. Eine der bedeutsamsten und prägendsten Debatten war ziemlich am Anfang meiner Ratsarbeit: die Debatte um das Mahnmal in Burgwedel. Aus meiner Sicht hat Burgwedel sich damit zu dem dunklen Teil seiner Geschichte bekannt, was noch für viele Gemeinden in Deutschland aussteht. Als Ratschlag für alle die nachfolgenden Ratsmitglieder wünsche ich mir, dass sie stets gesprächsbereit bleiben und eine klare Haltung haben.“

Stephan Nikolaus-Bredemeier: „Wir haben viele Meilensteine auf den Weg gebracht“

Stephan Nikolaus-Bredemeier (SPD), IT-Teamleiter: Fünf Jahre Stadtrat und Ortsrat Kleinburgwedel. Quelle: Michael Pluemer (Archiv)

„Gelohnt hat sich die Ratstätigkeit schon deshalb, weil man interessante Einblicke in Politik und Verwaltungstätigkeit erhält. Als Rat beziehungsweise Fraktion haben wir viele Meilensteine auf den Weg gebracht. Besonders freuen mich die moderne Ausstattung der Schulen und der Neubau des Gymnasiums. Die nervenaufreibendsten Debatten waren für mich die Entscheidungen und Diskussionen gegen das angedachte neue Wohnbaugebiet Am Mühlenfelde. Dort sollte bezahlbarer Wohnraum entstehen. Dies wurde sehr intransparent von der CDU/FDP-Gruppe ausgebremst. Den neuen Mitgliedern rate ich, den eigenen Kopf zu benutzen.“

Bernhard Surmann: „Unsere Beschlüsse sind auf eine breite Akzeptanz getroffen“

Bernhard Surmann (CDU), Geschäftsführer der Miprotek GmbH: Drei Jahre Stadtrat Quelle: Joachim Luehrs (Archiv)

„Wir in der Fraktion haben sehr viel Detailarbeit geleistet und verschiedene Lösungsansätze ergebnisoffen diskutiert. Dadurch ist es uns bei den wesentlichen Entscheidungen in der Regel gelungen, mit den anderen Fraktionen einen abgestimmten Beschluss herbeizuführen. Die Beschlüsse sind so auf eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung gestoßen. Die künftigen Mitglieder sollten sich sehr genau überlegen, welchen Ausschuss sie wählen. Jede Mitgliedschaft in einem Ausschuss ist mit der Verantwortung für die Sacharbeit verbunden und verlangt ein mehr oder minder hohes Maß an Zeit.“

Heinz Schröder: „Es ist nicht leicht zu entscheiden, wenn es um die Existenzen von Menschen geht“

Heinz Schröder (WEB), Regionalmonteur der Avacon AG im Ruhestand: Stadtrat bis 2016, fünf Jahre Ortsrat Engensen. Quelle: privat (Archiv)

„Die wichtigste Entscheidung war die, über die weitere Bewohnung des Wochenendgebiets Würmsee und der Musterhäuser in der Schulze-Delitzsch-Straße im Gewerbegebiet II. Hier ging es um die Existenzen von vielen Menschen. Das fällt einem nicht leicht, darüber zu befinden.“

Torsten Allert: „Mit der Arbeit im Ortsrat kann man das Zusammenleben stärken“

Torsten Allert (SPD), Hausmeister Grundschule Großburgwedel: Fünf Jahre Ortsrat Fuhrberg. Quelle: privat (Archiv)

„Während meiner Tätigkeit im Ortsrat Fuhrberg habe ich festgestellt, dass die Entscheidungsmöglichkeiten im Ortsrat begrenzt sind. Man kann aber Themen und Ideen auf einen guten Weg bringen, Aktivitäten im Ort unterstützen und so das Zusammenleben stärken, gerade in unseren kleineren Ortschaften. Für den Umbau einer Straßenkreuzung zur Schulwegsicherung haben wir im Ortsrat keinen einheitlichen Beschluss erreicht. Leider hat der Fahrzeugverkehr bei einigen Kommunalpolitikern immer noch deutlichen Vorrang vor unseren Kindern. Ich würde mir für Burgwedel wünschen, dass die Parteizugehörigkeit in der Ratstätigkeit nicht mehr so eine große Rolle spielt.“

Friedrich Schneider: „Zuhören, diskutieren, entscheiden und dazu stehen“

Friedrich Schneider (CDU), Rentner: Fünf Jahre Ortsrat Großburgwedel Quelle: privat (Archiv)

„Wenn man sich für die Belange des Ortes, in dem man wohnt, einsetzen und auch etwas erreichen kann, dann hat sich für mich der Aufwand gelohnt. Der für mich bedeutendste und emotionalste Beschluss war die Änderung des Straßennamens Pastor-Badenhop-Weg in Friedrich-Daps-Weg – auch bei aller Einigkeit der Ortsratsmitglieder. Ich hatte vorher nicht die Vorstellungskraft, dass dieses einmal nötig sei. Mein Rat an die neuen Mitglieder ist kurz: zuhören, diskutieren, entscheiden und dazu stehen.“

