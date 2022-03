Großburgwedel

Ein Unbekannter hat einen am Fahrbahnrand der Straße Hinter den Höfen abgestellten Mazda beschädigt und ist einfach weitergefahren. Dabei hat der Mazda nicht nur Kratzer im Lack davongetragen, sondern es wurde auch ein Stoßfänger abgerissen. Zudem weißt der Wagen im Heckbereich eine Delle auf. Wegen der Unfallspuren könnte auch ein Fahrrad diesen Schaden verursacht haben. Den Schaden schätzen die Beamten auf insgesamt 2000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat in der Zeit von Dienstag, 15 Uhr, bis Mittwoch 7.30 Uhr ereignete. Gegen 22 Uhr am Dienstagabend hätten Zeugen zudem einen Knall gehört, teilt die Polizei mit. Zeugen können sich unter Telefon (05139) 9910 an die Polizei in Großburgwedel wenden.

Von Alina Stillahn