Großburgwedel

„Ich bin jetzt 27 Jahre alt, irgendwann reicht es einfach auch mal“, erklärte der Angeklagte im Großburgwedeler Amtgericht. Er kündigte an, endgültig einen Schlussstrich unter seine kriminelle Karriere ziehen zu wollen. Und die konnte sich sehen lassen. Elf Einträge hatten sich in den vergangenen Jahren in seiner Strafakte angesammelt. Und da war einiges dabei: Von Diebstahl, Erschleichen von Leistungen, Urkundenfälschung, Betrug, bis hin zu Beleidigung und Bedrohung. Dafür gab es teils saftige Geldstrafen. Als er diese irgendwann nicht mehr zahlen konnte, landete der 27-Jährige für sechs Monate im Gefängnis. Nun wollte er gemeinsam mit seinem Verteidiger im Gerichtssaal reinen Tisch machen.

Anklage wegen Diebstahls und Drogenhandel

Vor Amtsrichter Michael Siebrecht musste sich der Angeklagte jetzt wegen zweier Taten verantworten. Zum einen warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, in das Vereinsheim des TSV Engensen eingebrochen zu sein und dort diverse Gegenstände gestohlen zu haben und zum anderen soll er an einen Jugendlichen Marihuana verkauft haben. Den ersten Vorwurf gab der junge Mann unumwunden zu, die zweite Tat schilderte er ein wenig anders. Er habe einem damals 17-Jährigen kein Rauschgift verkauft, ihn wohl aber an seinem Joint ziehen lassen. Vor allem die letzte Tat wiegt schwer. Gibt ein über 21-Jähriger Betäubungsmittel an einen unter 18-Jährigen weiter, dann sieht das Gesetz eine Mindeststrafe von einem Jahr vor.

Zwei Zeugen tauchen nicht auf

Im Prozess half der Zufall dem Angeklagten. Zwei der bestellten drei Zeugen erschienen nicht zu dem angesetzten Termin. Sie hätten den Angeklagten mit ihren Aussagen belasten können. Trotzdem gab er die Taten zu. Hätte er sie abgestritten, wäre der Prozess wohl geplatzt und hätte neu angesetzt werden müssen. Ein Geständnis unter diesen Vorzeichen rechnete Siebrecht dem 27-Jährigen hoch an.

„Was wir heute gehört haben, das wiegt etwas. Der Angeklagte hätte auch schweigen können. Ich glaube ihm, dass er einen Neuanfang machen will“, sagte der Richter. Für diesen Neustart hatte der Angeklagte zudem seinem hiesigen Bekanntenkreis den Rücken gekehrt und ist zu seiner Schwester nach Remscheid gezogen. Mittlerweile hat er dort eine eigene Wohnung bezogen und sucht jetzt Arbeit. Im Gefängnis hatte er einen Gabelstaplerschein gemacht und hofft nun, eine Anstellung in einem Betrieb zu finden.

Bewährungsstrafe trotz vieler Vorstrafen

Trotz seiner imposanten Strafakte kam der 27-Jährige vor dem Burgwedeler Amtsgericht nun mit einer Bewährungsstrafe davon. In dem Urteil wurden die beiden vor Gericht verhandelten Vergehen zusammengezogen. Dafür, dass er einen Jugendlichen an einem Joint hat ziehen lassen, erhielt der Angeklagte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, für den Einbruch gab es weitere sechs Monate.

Unterm Strich machte das dann ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Allerdings: Sollte er sich in den kommenden drei Jahren noch einmal etwas zuschulden kommen lassen, dann muss er die Strafe im Gefängnis absitzen. Außerdem – so urteilte Siebrecht – muss der Angeklagte 100 Stunden Sozialarbeit leisten. Sollte der junge Mann in nächster Zeit einen Job finden, dann könne diese Auflage in eine Geldstrafe umgewandelt werden.

Übrigens: Ganz abgeschlossen ist der Fall für Siebrecht noch nicht. Nun muss er sich mit den beiden Zeugen beschäftigen, die trotz Vorladung nicht zu dem Gerichtstermin erschienen sind.

Von Thomas Oberdorfer