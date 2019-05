Burgwedel

Wird es jetzt noch einmal richtig eng mit dem Glasfaserausbau in fünf Burgwedeler Ortschaften? Stand Freitag haben sich 32 Prozent der Haushalte in Engensen, Fuhrberg, Kleinburgwedel, Thönse und Wettmar für einen Internetzugang über die Deutsche Glasfaser entschieden und entsprechende Verträge abgeschlossen. Bleiben also noch 14 Tage Zeit, um auf die anvisierten 40 Prozent zu kommen. Nur wenn diese Zahl bis zum Stichtag am 25. Mai erreicht wird, will das Unternehmen die fünf Dörfern mit Turbointernet versorgen.

Dabei ist der Zuspruch in den einzelnen Ortschaften weiterhin unterschiedlich. Die Quote der einzelnen Gebiete: Während Fuhrberg und Thönse mit 35, beziehungsweise 34 Prozent weiterhin an der Spitze liegen, bildet Kleinburgwedel mit 29 Prozent das Schlusslicht. Knapp davor liegen Engensen (31 Prozent) und Wettmar (30 Prozent).

Von Thomas Oberdorfer