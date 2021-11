Burgwedel

Das lief für die Stadt besser als erwartet: Im Sommer konnten Bürgerinnen und Bürger eine Gießpatenschaft übernehmen und so helfen, die Straßenbäume zu bewässern. Die Stadt zählte 35 Patenschaften. Wie hilfreich die Bewässerung für die Bäume war, ist aber noch unklar. Burgwedels Umweltkoordinator Malte Schubert ist sich aber sicher: „Bewässerung ist bei diesen trockenen Jahren immer gut für die Bäume.“ Daher spreche derzeit nichts dagegen, das Projekt auch im nächsten Jahr fortzuführen.

Dabei wurden insgesamt 128 Wassersäcke verteilt. Denn die Gießpatinnen und -paten gossen im Sommer die Straßenbäume nicht mit einer Gießkanne oder einem Gartenschlauch. Stattdessen brachten sie Wassersäcke am Stamm an, die ihren Inhalt von etwa 60 Litern Wasser über mehrere Stunden an den Boden abgegeben haben. Diese Methode verhindert, dass das Wasser abfließt und an anderer Stelle versickert. Die Säcke konnten sich die Bürgerinnen und Bürger auf dem Bauhof ausleihen.

Über mehrere Stunden gibt ein Wassersack 60 Liter Wasser an den Boden neben dem Baum ab. Quelle: Stadt Burgwedel (Archiv)

Die Stadt musste neue Säcke bestellen

Eigentlich sollten die im Herbst an die Stadt zurückgegeben werden. „Bislang wurden gut die Hälfte der Säcke zurückgegeben“, sagt Schubert. Doch die Nachfrage nach den Säcken war sogar größer als erwartet. Einmal musste der Bauhof Säcke nachbestellen.

In Burgwedel stehen etwa 11.000 Bäume an Straßen und in Parks. Wie viele Bäume die 35 Patenschaften tatsächlich versorgen konnten, kann Schubert nicht genau sagen. Denn die Paten hätten eine unterschiedliche Anzahl an Bäumen bewässert.

Gießpatenschaften sind zur Vorsorge

„Eine Beurteilung des Projekts ist nach einem Jahr und dann bei sehr unterschiedlichen Baumstandorten nicht möglich“, sagt Schubert. „Dazu bräuchte es eine wissenschaftliche Begleitung.“ Er weist darauf hin, dass die Gießpatenschaft eher eine vorsorgliche Maßnahme sei. Wenn die Bäume unter der Trockenheit leiden, seien sie anfälliger für andere Stresssituationen, wie etwa Schädlingsbefall.

Doch die vielen Gießpatenschaften sind nicht die einzige gute Nachricht für die Bäume in der Stadt: Für die sei es positiv gewesen, dass der Sommer dieses Jahr nicht so trocken war wie die vergangenen Jahre, sagt Schubert.

Von Max Baumgart