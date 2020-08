Fuhrberg

Khuloud Mahmoud ist eine echte Powerfrau. Vor fünf Jahren war die damals 34-Jährige aus der vom Bürgerkrieg gebeutelten syrischen Hauptstadt Damaskus geflüchtet – auf der Suche nach Sicherheit und Zukunft für ihre vier Söhne. Mittlerweile ist sie mit ihren Kindern in Burgwedel bestens integriert: Sie hat nicht nur gut Deutsch gelernt und ein monatliches interkulturelles Frauenfrühstück in der Seniorenbegegnungsstätte initiiert. Sondern sie hat auch, unterstützt vom Jobcenter, Ausbildungen zur Schulbegleiterin und Inklusionsassistentin sowie zur sozialpädagogischen Assistentin absolviert. Ihr Traum: jetzt noch eine Ausbildung zur Erzieherin anschließen.

Der Tag für die Kinder, die Nacht zum Lernen

„Ich bin schwer beeindruckt von ihrem Durchhaltevermögen und ihrer Motivation. Ich hätte das nicht gekonnt“, sagt Gerd Boyn vom IKM (Interkulturelles Miteinander) Großburgwedel, der die junge Frau als Flüchtlingshelfer unterstützte. „Sie hat die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin in nur einem statt zwei Jahren abgeschlossen – trotz der Einschränkungen, die das Coronavirus mit sich brachte.“ Für Mahmoud hieß das: Außer Haushalt und Unterstützen ihrer in der Nähe lebenden Verwandten musste sie ihre beiden jüngsten Kinder – den zehnjährigen Abdullah und den 13-jährigen Hasan – in der ungewohnten Schulsituation begleiten. Und sie musste sich darum kümmern, dass die im Homeschooling gemachten Aufgaben auch in der Schule ankamen.

„Zum Selbstlernen blieben ihr da nur die Nachtstunden“, macht Boyn deutlich. Doch auch von dem Umstand, dass sie keinen Computer besaß und zumindest das Gymnasium keine Alternative vorsah, ließ sich Mahmoud nicht abschrecken. „Ich bin von Herrn Boyn und vielen anderen Menschen unterstützt worden“, sagt sie dankbar. „Das ist meine große Familie hier in Deutschland.“ Nicht nur nehmen, sondern auch etwas zurückgeben: Das ist der jungen Frau wichtig, die in Damaskus vier Semester Pädagogik studiert hat, bevor sie wegen der politischen Lage die Universität nicht mehr besuchen durfte.

Sprache und Kontakte sind der Schlüssel zur Integration

Und sie weiß: Um in einem anderen Land anzukommen und eine Zukunft zu haben, muss man dessen Sprache lernen und sprechen und mit den Menschen dort in Kontakt kommen. Deshalb hat sie das interkulturelle Frauenfrühstück in der Seniorenbegegnungsstätte in Großburgwedel ins Leben gerufen – um sich auszutauschen, die eigene Kultur vorzustellen, andere Kulturen kennenzulernen und gegenseitig voneinander zu lernen. „Frauen fällt es leichter, Kontakte zu knüpfen, weil sie den Alltag organisieren müssen. Gerade Männer aus dem arabischen Kulturkreis bleiben eher unter sich“, hat sie beobachtet.

„Viele Geflüchtete, die mit großen Hoffnungen hergekommen sind, sind desillusioniert“, berichtet Boyn. Das beträfe etwa Akademiker und Ärzte, die gehofft hätten, direkt wieder auf die Universität gehen oder im Krankenhaus arbeiten zu können. „Ohne Sprachkenntnisse geht gar nichts.“ In Syrien hätten ihre Söhne keine andere Zukunft gehabt als „ Militär oder Gefängnis“, sagt Mahmoud. Um ihnen die Eingewöhnung einfacher zu machen, hat sie dafür gesorgt, dass ihre Kinder die Musikschule besuchen und in Fuhrberg Fußball spielen. „Fußball haben sie auch schon in Syrien gerne gespielt.“ Der 17-jährige Noureddin beginnt eine Ausbildung – und will hinterher sein Abitur nachholen.

Zukunft ist mehr als schnelles Geld verdienen

Ihr ältester Sohn, der mittlerweile ausgezogen ist, hat eine deutsche Freundin und arbeitet als Lagerist. Letzteres sieht Mahmoud mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Er ist glücklich und will Geld verdienen“, sagt sie. „Aber eigentlich wollte er immer eine Ausbildung zum Friseur machen, hat mir in Syrien im Salon auch geholfen.“ Doch obwohl er „sehr gut Deutsch spricht“, habe er seine B1-Sprachprüfung noch nicht gemacht: „Ihm fällt das Lernen schwer.“ Sie selbst dagegen setzt alles daran, das tun zu können, warum sie in Damaskus Pädagogik studiert hatte. „Ich möchte etwas mit Kindern machen.“ Und dass sie das gut kann, hat sie in städtischen Einrichtungen auch schon bewiesen. Das gelang ihr so gut, dass die Stadt Burgwedel bereit ist, sie im Zuge der von ihr angestrebten Ausbildung zur Erzieherin in einer Einrichtung anzustellen.

„Gerade in einer Kindertagesstätte mit vielen Kindern aus Migrantenfamilien kann sie für deren Integration sorgen“, gibt Boyn zu bedenken. „Sie versteht die Kinder und kann auch mit den Eltern reden. Zudem sind Fachkräfte ja eigentlich stark gesucht. “ Doch ob es wirklich klappt mit diesem fließenden Übergang, ist nicht sicher. Denn weil die 39-Jährige sichergehen wollte, das entsprechende Zertifikat zur Sozialassistentin auch sicher zu haben, bewarb sie sich erst spät auf einen Platz an einer Schule für Sozialpädagogik. Und das war wohl zu spät: Drei von fünf Schulen haben bereits abgesagt. Bei zweien, darunter das Pestalozzi-Seminar, steht sie noch auf der Warteliste. Nun heißt es hoffen.

Und wenn es doch nicht klappt? Dann bleibt ihr nur, zumindest für den Übergang eine Anstellung als Sozialassistentin zu suchen. Allerdings muss die mit Bus und Bahn erreichbar sein. Denn Mahmoud besitzt kein Auto. Was sie sich am meisten wünscht? „Eine Zukunft und Sicherheit für meine Kinder. Und für meine Familie in Syrien.“

Von Sandra Köhler