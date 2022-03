Fuhrberg

Alte Autobatterien, Steckdosen, Altkleider, Reifen, Plastikplanen, Farbreste, Mund- und Nasenschutzmasken, Metallstücke und Glasflaschen – all das haben Freiwillige beim ersten Frühjahrsputz in Fuhrberg gefunden. Drei Stunden lang hatten rund 40 Helfer – darunter etliche Familien – Unrat in der Feldmark und im Dorf gesammelt. Zu der Müllsammelaktion hatte der Fuhrberger Ortsrat eingeladen, genau 50 rosafarbene Säcke von Aha sind nun prall gefüllt.

Familien stehen vor dem Anhänger, der vollgefüllt ist mit Müllsäcken. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Müllsammelaktion sensibilisiert Kinder

Die sechsjährige Hannah fand sogar ein Straßenschild auf einem Feld. Luisa, mit vier Jahren eine der jüngsten Helferinnen, berichtete, dass sie ganz viele kleine Flaschen aufgesammelt habe. Im Anschluss an die Aktion stärkten sich die beiden zusammen mit den anderen Helferinnen und Helfern mit Bratwurst auf dem Grundstück von Ortsratsmitglied Stephan Mithöfer. „Wir haben viel Müll gefunden, und das Laufen war anstrengend“, sagte Hannah. Auch weitere Kinder und Jugendliche nahmen an der Aktion teil. „Ich finde es gut, dass viele Kinder mitmachen, damit werden sie für den von fremden Menschen entsorgten Abfall sensibilisiert“, sagte Helfer Heiko Hartung.

Unzählige Coffee-to-go-Becher im Straßengraben

Hartung zeigte sich entsetzt darüber, dass unzählige Coffee-to-go-Becher entlang der Ortsdurchfahrt an der Mellendorfer und Celler Straße in den Straßengraben geworfen worden waren. Auch Plastikverpackungen von kleinen Süßigkeiten hätten sie dort aufgesammelt. Besonders ärgerlich fand eine Mitstreiterin, dass Altkleider nicht in den bereitgestellten Behälter geworfen worden waren, sondern einfach davor lagen. „Die Kleidung hat gelitten und kann nur noch in den Müllsäcken landen“, berichtete die Fuhrbergerin.

Fuhrberger sammeln sechs Kubikmeter Müll

Probleme bereitet den Fuhrbergern der Unrat auf den Spargelfeldern. Die Landwirte stellten für ihre Mitarbeiter Müllsäcke bereit, die allerdings nicht immer zum Einsatz kämen, erzählte Ortsratsmitglied Stephan Mithöfer. „Wodka- und Bierflaschen bleiben einfach liegen“, ärgerte sich der Grünen-Politiker. Er schätzte, dass die Fuhrberger bei der Premiere etwa sechs Kubikmeter Müll sammelten. Gruppen entfernten den Unrat auch rund um den Frischmarkt bis hin zur A 7 entlang der Mellendorfer Straße wie auch am Kahlsweg bis zum Sportverein.

Kinderwagen und reichlich Metallstücke finden die Helfer in der Feldmark. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Das schöne Wetter hat sicherlich dazu beigetragen, dass so viele Erwachsene und Kinder dabeiwaren“, sagte Ortsbürgermeisterin Mia Marie Jöhrens-Lazar. Sie zog eine positive Bilanz der ersten derartigen Aktion im Dorf. Bereits in der Woche vor der eigentlichen Müllsammelaktion hätten sich etliche Fuhrberger die rosafarbenen Aha-Säcke abgeholt, um das Dorf zu säubern.

Gelbe Säcke gibt es wieder im Frischmarkt Weil der neue Abfallentsorger RMG zu Jahresbeginn die Gelben Säcke nicht mehr an den Frischmarkt lieferte, haben sich die Fuhrberger eine Zwischenlösung ausgedacht: Frischmarkt-Geschäftsführer und CDU-Ortsratsmitglied Heiner Neddermeyer und sein Mitstreiter Heinrich Gleue brachten die Säcke von der Tankstelle M1 zum Markt. Denn dass die Gelben Säcke dort nicht mehr erhältlich waren, habe gerade ältere Einwohner vor Schwierigkeiten gestellt, sagte Neddermeyer. Unterdessen bemühte sich auch Ortsbürgermeisterin Mia Marie Jöhrens-Lazar (SPD) um die Verteilstelle am Frischmarkt. Mittlerweile hat RMG offenbar ein Einsehen gehabt: Es führt den Frischmarkt in Fuhrberg wieder als Verteilstelle für Gelbe Säcke. jar/ams

Frühjahrsputz soll es wieder geben

Nach getaner Arbeit tauschten sich die Helfer bei Wildschweinbratwurst, Zitronen- und Marmorkuchen sowie Semmeln aus. Beim Müllsammeln und hinterher komme man ins Gespräch und lerne sich besser kennen, sagte die Ortsbürgermeisterin und betonte: „Den Frühjahrsputz werden wir sicherlich wiederholen.“