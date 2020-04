Das haben sie sich nicht nehmen lassen: Ratsherr Rudolf Gutte und Pastor Claus Fitschen haben zum 75. Jahrestag der Erschießung von KZ-Häftlingen an der Pestalozzi-Scheune in Burgwedel der Opfer der NS-Gräuel mit Blumen gedacht.

75 Rosen erinnern an die Opfer des Todesmarsches

Burgwedel - 75 Rosen erinnern an die Opfer des Todesmarsches

Burgwedel - 75 Rosen erinnern an die Opfer des Todesmarsches