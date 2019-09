Fuhrberg

8000 Euro Schaden und zwei nicht mehr fahrbereite Autos – so lautete die Bilanz eines Unfalls auf der Mellendorfer Straße (L 310). Ein 23-jähriger Mann war mit seinem Ford in Richtung Fuhrberg unterwegs. Um zu wenden, wollte er nach links auf einen Parkplatz fahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß. „Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt“, vermerkte die Polizei in ihrem Bericht.

Von Thomas Oberdorfer