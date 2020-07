Burgwedel

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) bietet für Sonntag, 12. Juli, eine etwa 55 Kilometer lange Radtour zur Aller und zurück an. Die Teilnehmer, die nicht zwingend ADFC-Mitglieder sein müssen, starten um 10 Uhr am Domfrontplatz am Ende der Von-Alten-Straße. Die Organisatoren planen die Rückkehr für etwa 18 Uhr. Die Strecke führt über Fuhrberg durch den Wietzenbruch zur Aller und vorbei an der Bannetzer Schleuse, an Wietze und Wieckenberg zurück.

Durchschnittstempo liegt bei 15 Kilometern pro Stunde

Die Teilnehmer fahren dabei laut ADFC mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 15 Kilometern pro Stunde. Für die Verpflegung muss jeder Radfahrer selbst sorgen. Weitere Informationen gibt es bei Burgwedels ADFC-Vorsitzenden Steffen Timmann unter Telefon (0157) 77239091 und per E-Mail an adfc.burgwedel@gmail.com.

Von Mark Bode