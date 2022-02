Burgwedel

Ab April bietet der ADFC Burgwedel wieder wöchentliche Radtouren für Mitglieder und Interessierte an, hinzu kommen monatliche Fahrten, die einen halben oder ganzen Tag dauern – dies kündigt Sprecher Steffen Timmann an. Er und seine Vorstandskollegen wurden jetzt in einer Mitgliederversammlung gewählt.

Demnach bleibt Helmut Dirks Stellvertreter und Kassenwart, auch Robert Lindner wurde als Tourenwart im Amt bestätigt. Außerdem wächst der engere Vorstand um einen dritten Stellvertreter, den Posten übernimmt der Fuhrberger Jürgen Giesche-Zudnik. Er werde sich vor allem um die Radverkehrsinfrastruktur kümmern, sagt Timmann. Neun Beisitzer unterstützen den Vorstand bei der Arbeit. Das Team „Netzseite“ mit Franz-Josef Hilleckes, Günter Bochnig, Albert Pauli-Bonhage und Herbert Bastian pflegt den Internetauftritt. Jürgen Oberheide zeichnet für Radsport und Fahrradtechnik verantwortlich, er und Rika Uhle fungieren zudem als Kassenprüfer. Für Touren und Reisen sind Hans Rohlf, Wolfram Anders, Klaus Bogner und Jörg Hanschke zuständig. Sie organisieren von April bis September das Tourenprogramm, unter anderem mit wöchentlichen Fahrten. Diese starten immer mittwochs um 18 Uhr auf dem Domfront-Platz.

Insgesamt 135 Mitglieder zählt der ADFC in Burgwedel, dessen Vorstand in den nächsten zwei Jahren die Verkehrsunfälle in Burgwedel analysieren will, an denen Radfahrerinnen und Radfahrer beteiligt sind. „Nach der Straßenverkehrsordnung kann die zuständige Verkehrsbehörde, die Region Hannover, Verkehrsschauen mit dem Schwerpunkt Radverkehr durchführen“, sagt Timmann. Der ADFC würde es sehr begrüßen, wenn auf diese Weise alle beteiligten Behörden wie Stadt, Polizei und Bauträger zusammenkämen, um die Unfallzahlen zu reduzieren.

Von Antje Bismark