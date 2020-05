Burgwedel

Die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) Burgwedel hat auch für den Monat Mai alle Termine abgesagt. Anders als in den vorangegangenen Monaten soll es erstmals einen digitalen Ersatz geben. Vereinsvorsitzender Steffen Timmann lädt für Montag, 11. Mai, zu einer Skype-Videokonferenz ein. Sie ersetzt den monatlichen Radlertreff. Ab 19 Uhr wollen sich die Radfahrer im Internet unterhalten. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Timmann bittet alle Interessierten, sich bereits vorab mit ihm via Skype in Verbindung zu setzen. Sein Skype-Name lautet steffen.timmann.

Und es gibt ein weiteres, neues Angebot des ADFC in Zeiten der Corona-Pandemie: Als Ersatz für die abgesagten Ausflüge bietet die Burgwedeler Gruppe regionale Tourenvorschläge zum Selberfahren an. „Auf Wunsch erarbeiten wir eine individuelle Tour und senden diese dann zu“, sagt Timmann. Dieses Angebot ist kostenlos und gilt ebenfalls auch für Nichtmitglieder.

Wer an einer maßgeschneiderten Radtour interessiert ist, schreibt eine E-Mail an adfc.burgwedel@gmail.com und teilt mit, wohin er gern fahren möchte, wie weit die Strecke sein darf und welche Art Rad benutzt wird. Außerdem benötigt der ADFC eine Angabe, in welchem Format der ausgearbeitete Tourenvorschlag zugesandt werden soll.

Von Thomas Oberdorfer