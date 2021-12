Großburgwedel

Am Sonnabend, 18. Dezember, lädt die Gemeinde um 17 Uhr zu einem Konzert des Vokalensembles Vox Aeterna aus Hannover unter dem Motto „Himmelslieder“ in die St.-Petri-Kirche in Großburgwedel ein. Zum zehnjährigen Ensemblejubiläum soll das Adventskonzert einen Gegenpol zur häufig hektischen Vorweihnachtszeit bieten. Dabei werden unter der Leitung von Justus Barleben Stücke zu hören sein, die dem Chor in den vergangenen Jahren begegnet sind. Die Literaturspanne reicht vom 16. bis ins 21. Jahrhundert. Als Gast begrüßt das Ensemble die Harfenistin Katharina Steinbeis.

Das Konzert wird laut Kantor Christian Conradi mit einer Vertonung der sieben adventlichen O-Antiphonen von Bob Chilcott, dem „Kyrie“ aus der „Missa Aeterna Christi munera“ von Giovanni Pierluigi da Palestrina sowie dem „Gloria“ aus der Messe für zwei vierstimmige Chöre von Frank Martin eröffnet. Im zweiten Teil folgen Ausschnitte der „Ganznächtlichen Vigil“ von Sergej Rachmaninow, dem das „Magnificat“ von Arvo Pärt gegenüber gestellt und mit dem „Bring us, O Lord“ von William Harris verbunden wird.

Zum Abschluss gibt es vier weihnachtliche Gesänge: „Die Stimme des Kindes“ von Jaakko Mäntyjärvi, „I sing of a Maiden“ von Alec Redshaw, „Übers Gebirg Maria geht“ von Johannes Eccard und „Es ist ein Ros entsprungen“ von Jan Sandström und Michael Praetorius.

Das Vokalensemble mit einer Stammbesetzung von 16 Sängerinnen und Sängern interpretiert Alte und Neue Musik. Das Konzert findet unter der 2G-plus-Regel statt. Die Platzzahl ist beschränkt. Besucherinnen und Besucher müssen sich vorher unter www.voxaeterna.de/konzerte anmelden.

Von Alina Stillahn