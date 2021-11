Großburgwedel

Zu einem Adventskonzert lädt die St.-Petri-Kantorei alle Musikfreunde für Sonntag, 28. November, in die St.-Petri-Kirche ein. Das Ensemble singt unter der Leitung von Kirchenkreiskantor Christan Conradi bekannte Lieder zum Advent und zur Weihnachtszeit. Sie werden ergänzt durch Texte und Gedichte des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch, die jugendliche Lektorinnen und Pastorin Bodil Reller vortragen.

Die Besucher müssen sich wegen der angespannten Corona-Lage auf besondere Regeln einstellen. So ist die Platzzahl begrenzt und eine telefonische Anmeldung unter Telefon (05139) 88592 zwingend erforderlich. Das Telefon ist am Dienstag, 23. November, von 18 bis 20 Uhr und am Donnerstag, 25. November, von 10 bis 12 Uhr besetzt.

Zusätzlich gilt die 2-G-Regelung: Die Teilnahme ist nur für geimpfte und genesene Personen möglich, die einen entsprechenden Nachweis am Eingang vorlegen müssen. Um bei der Adventsmusik die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, werden alle Mitwirkenden vorher getestet, und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer werden gebeten, sich im Vorfeld zu testen.

Der Eintritt ist dank des Musikförderkreises St. Petri frei.

Von Antje Bismark