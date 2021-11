Großburgwedel

Absage: Die für Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. November, geplanten Adventslesungen mit dem Pastor Jens Blume, dem Stiftungsvorsitzenden und Leiter der Heimatstube Jürgen Veth und Krimiförster Christian Oehlschläger in der Heimatstube der General-Wöhler-Stiftung fallen in diesem Jahr wegen der aktuellen Pandemieentwicklung aus.

„Wir haben uns schweren Herzens zur Absage durchgerungen, da wir für die Gesundheit unserer zumeist älteren Heimatstubengäste und unserer ehrenamtlichen Helferinnen Verantwortung übernehmen wollen“, sagt Jürgen Veth. Sowohl eine Wahrung der vorgeschriebenen Abstände als auch eine wirksame Be- und Entlüftung könnten sie in den Räumen nicht vorhalten. Die Durchführung von Tests und deren Kontrolle sei vom Team auch nicht zu leisten. „Daher folgen wir mit der Absage der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zur unnötigen Kontaktvermeidung“, so Veth.

Erstattung des Eintrittspreises der Adventslesung in der Heimatstube Großburgwedel

Die bereits gekauften Eintrittskarten werden zurückgenommen, und der Eintrittspreis wird erstattet. Dafür können sich die Besucherinnen und Besucher an Veth unter Telefon (05139) 3735 sowie per E-Mail an anjue.veth@htp-tel.de wenden.

Für das nächste Jahr sollen die Adventslesungen dann aber wieder in die Veranstaltungsplanungen der Heimatstube aufgenommen werden.

Von Alina Stillahn