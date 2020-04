Burgwedel

Nach den Baumärkten gibt es nun eine weitere kleine Lockerung der im Rahmen der Corona-Pandemie geltenden Einschränkungen. Aha öffnet in der kommenden Woche die landwirtschaftlichen Grüngutannahmestellen. Damit können ab Mittwoch, 15. April, wieder Gartenabfälle in Fuhrberg, Thönse und Wettmar abgegeben werden. Die Annahmestellen sind wie gewohnt mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Noch nicht geklärt ist, ob auch der Bauhof in Großburgwedel zu diesem Termin seine Annahme wieder öffnet. Zudem öffnet Aha zehn Wertstoffhöfe in der Region für die Abgabe von Sperrabfällen und Grüngut.

Sowohl für Wertstoffhöfe als auch Grüngutannahmestellen gelten in Zeiten der Corona-Pandemie besondere Verhaltensregeln. Auf diese weist der Abfallentsorger mit Info-Zetteln am Eingang der Einrichtungen gesondert hin.

Von Thomas Oberdorfer