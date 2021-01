Burgwedel

Wer dieser Tage durch Großburgwedel geht, findet sie an vielen Ecken: ausrangierte Weihnachtsbäume. Mittlerweile liegen sie vor etlichen Häusern, und es werden immer mehr. Wer seinen Baum noch nicht vor die Tür gestellt hat, sollte sich beeilen. Denn Abfallentsorger Aha sammelt in Burgwedel die Tannenbäume am Montag letztmalig in diesem Jahr zusammen mit dem Bioabfall ein.

Weihnachtsbäume am Mittwoch in Fuhrberg entsorgen

Lediglich die Fuhrberger können ihre Weihnachtsbäume etwas länger stehen lassen. Dort kommt der Abfallentsorger erst am Mittwoch zur nächsten planmäßigen Bio-Abfuhr vorbei. Grundsätzlich müssen die Bäume am Abfuhrtag bis 6 Uhr an den Straßenrand gelegt werden. Und Aha weist zudem darauf hin, dass Weihnachtsbäume nur bis zu einer Länge von 1,50 Meter und einer Stammdicke von 15 Zentimetern mitgenommen werden. Größere Bäume, so Aha, müssen vorab auf diese Maße gestutzt werden. Außerdem sollten lose Zweige zu einem Bündel zusammengeschnürt werden.

Von Thomas Oberdorfer