Schreck am Abend: In den Burgwedeler Ortsteilen Fuhrberg, Großburgwedel und Kleinburgwedel heulten am Mittwochabend die Sirenen auf. Die Leitstelle Hannover rief die Feuerwehren zu einem Einsatz an der Grundschule Kleinburgwedel. Was wirklich dahinter steckte, erkannten die Feuerwehrleute aber schnell.