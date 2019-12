Großburgwedel

Eine Alarmanlage haben Einbrecher ausgelöst, die am Freitag gegen 15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Weide in Großburgwedel eingedrungen sind. Die Täter hatten nach Aussage eines Polizeisprechers ein Fenster aufgehebelt, dabei gab es einen akustischen Alarm – die Einbrecher flüchteten daraufhin unerkannt vom Tatort. Bislang kann die Polizei keine Angaben machen, ob und was die Täter gestohlen haben. Auch die Höhe des Schadens, der an dem Fenster entstanden ist, steht noch nicht fest. Zeugen, die etwas gesehen haben, sollten sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Antje Bismark