Burgwedel

Es hat Tradition in allen sieben Burgwedeler Ortsteilen, dass die Ortsräte für den Volkstrauertag Gedenkfeiern organisieren. Aufgrund der Corona-Pandemie musste im vergangenen Jahr in aller Stille und mit wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gefallenen und Opfer der Kriege gedacht werden. In diesem Jahr sind die Kranzniederlegungen an den jeweiligen Ehrenmalen mit Vereinen, Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern wieder möglich. Hier gibt es einen Überblick über die Termine zum Volkstrauertag am Sonntag, 14. November:

Der Ortsrat Engensen legt am Volkstrauertag um 9.30 Uhr einen Kranz am Ehrenmal nieder – die Vereine, Verbände und Politiker treffen sich dafür auf dem Dorfplatz.

In Fuhrberg treffen sich alle Beteiligten um 9.45 Uhr am Feuerwehrhaus, um dann um 10 Uhr gemeinsam in die Kirche zu gehen. Im Anschluss, gegen 11.15 Uhr, beginnt die Gedenkfeier am Ehrenmal.

Auch in Großburgwedel besuchen Ortsrat, Vereine und Verbände um 10 Uhr den Friedensgottesdienst in der St.-Petri-Kirche. Um 11 Uhr geht die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung an der Gedenkstätte auf dem Friedhof los. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich direkt dort, da der gemeinsame Trauermarsch entfällt.

Der Gottesdienst im Haus der Kirche in Kleinburgwedel beginnt am Volkstrauertag um 10 Uhr. Vereine, Verbände und Ortsrat treffen sich um 10.45 Uhr vor dem Schützenkrug, um die Kirchgänger abzuholen und gemeinsam zum Ehrenmal zu gehen. Dort beginnt die Kranzniederlegung um 11.10 Uhr.

Lesen Sie auch Generationswechsel im Kuratorium der St.-Petri-Stiftung

In Oldhorst beginnt die Gedenkfeier um 10 Uhr am Denkmal auf dem Friedhof. Zur Kranzniederlegung treffen sich alle Beteiligten um 9.50 Uhr vor dem Feuerwehrhaus.

Auch der Ortsrat Thönse legt um 10 Uhr einen Kranz am Mahnmal nieder. Die Vereine, Verbände und die Politiker treffen sich um 9.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Mit einem Gottesdienst in der St.-Marcus-Kirche startet um 10 Uhr der Volkstrauertag in Wettmar. Im Anschluss gehen alle gemeinsam in Begleitung des Musikzuges zur Kranzniederlegung zum Ehrenmal. Die Gedenkfeier beginnt um 11.15 Uhr am Denkmal. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind anschließend ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen – und es gilt die 2-G-Regel.

Die Stadt Burgwedel lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, an den Gedenkfeiern in den Ortsteilen teilzunehmen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier