Burgwedel

Man muss sich nicht unbedingt treffen, um gemeinsam einen Vortrag zu hören – das sagt sich der Kreisverband der Landfrauenvereine im Altkreis Burgdorf und bietet zusammen mit der Landesvereinigung Milchwirtschaft Niedersachsen einen Onlinevideovortrag über Sprichwörter und Mythen rund um das Thema Milch an. Darauf weist der Landfrauenverein Burgwedel hin.

In dem Vortrag ‚Wir machen Butter bei die Fische‘ soll Ernährungsmythen und Sprichwörtern wie ,Alles in Butter‘, ,Das geht auf keine Kuhhaut‘ und ,Warum schließt Käse den Magen?‘ auf den Grund gegangen werden. Auch Milchirrtümer wie beispielsweise ,Milch verschleimt‘ sollen aufgeklärt werden. Der kostenlose Onlinevortrag startet am Montag, 19. April, um 14.30 Uhr. Interessierte müssen sich bis zum 18. April per E-Mail bei Margrit Tubbe-Steuerwald namentlich angemeldet haben. Ihre Adresse: margrit.tubbe-steuerwald@gmx.de. Anschließend wird eine E-Mail mit dem Link für die Veranstaltung und weiteren Details zugesandt.

Von Thomas Oberdorfer