Hohe Arbeitsbelastung und zu wenig Personal – darüber klagen die Mitarbeiter beim Amtsgericht Burgwedel. Dass es dafür keine einfachen Lösungen gibt, wurde beim Besuch von Landesjustizministerin Barbara Havliza ( CDU) deutlich. In Begleitung der Landtagsabgeordneten Thordies Hanisch ( SPD) und Rainer Fredermann ( CDU) diskutierte sie mit Amtsgerichtsdirektor Michael Siebrecht und Mitarbeitern die Probleme vor Ort.

„Es ist ja echt hübsch, wenn man hier vorfährt“, bemerkt Havliza zur Begrüßung. Sie meint natürlich den Fachwerkbau des Amtsgerichts. Doch hinter der Fassade ist nicht alles schmuck, denn auch das Amtsgericht Burgwedel hat dringende Probleme. Eines, das Siebrecht besonders am Herzen liegt, ist die hohe Arbeitsbelastung. „Wir haben wirklich gute Mitarbeiter, aber ich glaube trotzdem, sie sind an der Grenze der Belastbarkeit“, sagt er. In Burgwedel herrsche zwar Wohlstand, gerade das könne aber zu komplizierten Verfahren führen. Denn dort erscheine man noch zum Prozess und könne sich teure Anwälte leisten. Das weiß auch Havliza: „Die Tatsache, dass Zivilsachen immer komplizierter werden, ist eine Sache, die alle Gerichte schildern.“

Digitalisierung stellt Amtsgericht vor Herausforderung

Die hohe Arbeitsbelastung steige auch durch die Digitalisierung. „Dadurch laufen in der Justiz nebenher Umbrüche und Umstellungen“, erklärt die Ministerin. Der elektronische Rechtsverkehr ist bereits eingeführt. Jetzt kommt die E-Akte. Bis 2026 soll der Computer dann die Akte aus Papier ersetzen. „Da muss man auch jeden Mitarbeiter schulen“, sagt Havliza. Zudem müssten Hemmschwellen abgebaut werden.

Art der Arbeit bei Gericht wird sich verändern

Wo das Stichwort Digitalisierung fällt, ist normalerweise auch die Frage nach Stellenabbau nicht weit. Doch Havliza schätzt, dass in der Justiz keine Stellen dadurch wegfallen würden. „Deswegen wird die Akte ja nicht dünner oder dicker.“ Momentan bestehe sogar erhöhter Bedarf. Nicht der Inhalt der Arbeit, sondern die Art der Arbeit werde sich verändern: Die Wachtmeister etwa seien noch damit beschäftigt, die Akten zu transportieren. Das wäre durch die Digitalisierung zwar nicht mehr nötig, allerdings könne man die Bürger nicht zwingen, ihre Sachen elektronisch einzureichen. Die müsse man dann wiederum digitalisieren.

Havliza hat am Ende sicher viele Eindrücke aus Burgwedel mitnehmen können. Direktor Siebrecht bleibt hingegen mit den gut 50 Mitarbeitern des Amtsgerichts vor Ort. Sie sind für ein Einzugsgebiet von 80.000 Einwohnern zuständig. Mehr als zwei der Mitarbeiter sind nach Siebrechts Aussage längerfristig krank. Da heißt es wohl erst mal: Die Belastung wird bleiben.

