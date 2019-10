Großburgwedel

Dass man für den Diebstahl von zehn Packungen Zigaretten durchaus im Gefängnis landen kann, das bekamen zwei Georgier jetzt vor dem Amtsgericht Burgwedel zu spüren. Und es kann schnell gehen: Zwischen der Tat und der Verurteilung lagen gerade einmal drei Tage. Das Gericht verhandelte den Fall im beschleunigten Verfahren.

Mittags im Aldi-Markt an der Meineworth in Großburgwedel: Der Laden war voller Kunden. Eine Mitarbeiterin öffnete eine zweite Kasse. Ganz vorn in der Schlange stand eine Gruppe von vier Personen. Dann wurde es unübersichtlich, denn eine Frau aus der Gruppe bezahlte ein Brot in 1- und 2-Cent-Stücken.

Wasserflaschen und Küchentücher als Sichtschutz

Hinter ihr in der Schlange stand ein Mann. Der stellte Wasserflaschen auf das Laufband und packte auch noch ein Paket mit Küchenrollen dazu – ein fast perfekter Sichtschutz. Denn hinter diesem spielte sich nach Überzeugung des Gerichts der Diebstahl ab: Einer der beiden angeklagten Männer nahm Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsregal über dem Laufband und reichte sie an seinen neben ihm stehenden Komplizen weiter. Der verstaute die Schachteln unter seiner Weste. Sein Pech: Aus den Augenwinkeln beobachtete die Kassiererin den Vorgang und schlug Alarm.

Die Frau und der Mann mit den Zigaretten konnten entkommen, die beiden anderen Männer blieben im Laden und warteten auf die Polizei. Sie schienen überzeugt zu sein, dass sie nichts zu befürchten hätten, da keiner der beiden das Diebesgut bei sich trug. Doch da irrten sie sich. Die Kassiererin erkannte in einem der beiden den Mann wieder, der etwas an den verschwundenen und noch flüchtigen Mann weitergereicht hatte.

Zehn Päckchen Zigaretten fehlen

Außerdem stellte die Frau fest, dass mindestens zehn Päckchen Zigaretten aus dem Regal verschwunden waren. Diese – so die Kassiererin – konnte nur jemand aus der Gruppe entwendet haben, denn sie hatte extra für diese Kunden und auf deren Nachfrage hin das Schiebegitter vor der Zigarettenauslage geöffnet. „Da waren die Vorratsbehälter noch bis oben hin gefüllt“, sagte sie später als Zeugin vor Gericht aus.

Der Polizei reichten die Verdachtsmomente, sie nahm die beiden Männer mit und führte sie am nächsten Tag dem Haftrichter vor. Da nach dessen Ansicht Fluchtgefahr bestand, ordnete er Untersuchungshaft an und beraumte zwei Tage später den Prozesstermin an. Im beschleunigten Verfahren mussten sich die beiden Georgier vor Gericht in Burgwedel verantworten.

Männer bereits in Hannover wegen Diebstahls verurteilt

Und dort hatten sie einen schweren Stand: Sie – so ließen die beiden Männer vor Gericht über ihren Dolmetscher erklären – befänden sich auf einer mehrmonatigen Urlaubstour durch Europa. Da Hannover schön sei, seien sie in dem Ort schon etwas länger. Genauer gesagt seit dem 25. August. Ihr Problem: Bereits drei Tage nach ihrer Ankunft in der Landeshauptstadt wurden sie bei Karstadt und C&A bei Ladendiebstählen erwischt. Und der Amtsrichter in Hannover machte damals kurzen Prozess. Im beschleunigten Verfahren verurteilte er sie zu Geldstrafen von 400 beziehungsweise 500 Euro.

Fünf Monate Gefängnis ohne Bewährung

Und auch für Amtsrichter Michael Siebrecht war der Fall eindeutig. „Das ist gewerbsmäßiger Diebstahl. Sie wollten die Zigaretten verkaufen“, hielt er den Angeklagten in seiner Urteilsbegründung vor. Sein Urteil: Die beiden Männer müssen für fünf Monate ins Gefängnis, auch deshalb, weil „die Vorverurteilungen Sie augenscheinlich nicht beeindruckt haben“, sagte Siebrecht in Richtung der Angeklagten.

Da die beiden Georgier als Reisende unterwegs seien und Fluchtgefahr bestünde, erließ er Haftbefehl. In Handschellen waren die Angeklagten aus der zweitägigen Untersuchungshaft in den Gerichtssaal gekommen, in Handschellen wurden sie zurück in die Justizvollzugsanstalt nach Sehnde gebracht. Jetzt aber für fünf Monate. Allerdings: Eine Revision gegen das Urteil ist möglich.

Von Thomas Oberdorfer