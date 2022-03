Großburgwedel

Erst hat er mit seinem Wagen eine Frau in ihrem Opel ausgebremst, dann ist er ihr so dicht aufgefahren, dass sie sich nicht traute, am Ortseingang von Oldhorst zu bremsen. Das sah das Amtsgericht Burgwedel als erwiesen an und verurteilte einen 60-Jährigen jetzt wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 80 Euro. Eine Führerscheinsperre von zehn Monaten gab es obendrauf – und selbstverständlich den Entzug der Fahrerlaubnis.

Den Führerschein wollte Richter Michael Siebrecht nach der Urteilsverkündung sofort sehen. Der Angeklagte war mit seinem Wagen gekommen und gab an, er habe die Papiere verloren. Doch das half ihm nicht: Um eine Durchsuchung durch die Justizwachtmeister kam er nicht herum. Richter Siebrecht stellte dabei klar: „Sie dürfen ab jetzt sofort mit diesem Auto nicht mehr fahren.“ Der Angeklagte selbst schien das Prozedere aber nun wirklich nicht einzusehen. „Das gibt’s doch nicht“, rief er und stellte sich beim Rausgehen mit erhobenen Armen in die Mitte des Gerichtssaales.

Zeugin traute sich nicht mehr zu bremsen

Vielleicht lag seine Empörung nicht nur am Verlust des Führerscheins, sondern auch daran, dass ihm das Gericht seine Version der Geschichte nicht abnahm, sondern der Zeugin glaubte. Die beschrieb den Vorfall an einem Augustabend vergangenen Jahres so: Der Angeklagte überholte sie auf der Landesstraße zwischen Schillerslage und Oldhorst an einem Kurvenausgang und bremste sie mit ihrem Opel Astra schließlich bis zum Stillstand aus. Daraufhin fuhr sie langsam an ihm vorbei, er überholte sie erneut und schaltete dabei auch das Fernlicht an. Schließlich fuhr er auf die Abfahrt am Munitionslager und blieb stehen. Dann fuhr er ihr wieder hinterher und zwar so dicht, dass sie sich an der Ortseinfahrt Oldhorst nicht traute, auf Tempo 50 runterzubremsen.

Dass sich der Ablauf grob so zugetragen hatte, bestätigte auch der Angeklagte. Allerdings gab er an, dass die Frau ihr Fernlicht angehabt hatte. Durch die „Lichtflut aus LED“ hatte er in seinem flachen Fahrzeug nichts mehr sehen können. Mit der kurzen Lichthupe hatte er die Frau nur darauf aufmerksam machen wollen. Gebremst hatte er nur, weil er nichts mehr gesehen habe, sagt er – oder wie sein Verteidiger es später ausdrückte: „Wenn man nicht mehr sieht, wo man hinfährt, darf man das auch nicht weiter machen.“

„Ich konnte mir keinen Reim darauf machen“

Ob sie das Fernlicht eingeschaltet hatte, vermochte die Opel-Fahrerin nicht mehr zu sagen. „Ich konnte mir keinen Reim darauf machen“, sagte sie. Weil sie Angst gehabt habe, habe sie die Polizei gerufen. Auch ein Beamter, der später mit ihr gesprochen hatte, berichtete vor Gericht, dass sie einen ängstlichen Eindruck gemacht habe. Das überzeugte auch Richter Siebrecht. „Warum hat sie Angst, wenn Sie sich so verhalten hätten, wie sie sagen?“, sagte er an den Angeklagten gewandt.

„Restzweifel habe ich überhaupt nicht“, sagte Siebrecht und erteilte damit auch dem vom Verteidiger des Angeklagten geforderten Freispruch eine Absage. Die Zeugin habe keinerlei Gründe gehabt, den Angeklagten zu beschuldigen und auch zugegeben, vielleicht selbst Fehler gemacht zu haben. Auch von LED-Licht könne keine Rede sein, ein Opel des Baujahrs habe weitaus schwächeres Licht. Selbst wenn er geblendet worden sei, habe es für den Angeklagten Alternativen gegeben, wie etwa die Spiegel einzustellen.

Wachtmeister suchen weiter nach dem Führerschein

„Das scheint mir auch nicht ganz wesensfremd zu sein“, sagte der Richter. Der Angeklagte ist bereits einschlägig vorbestraft. Ob der Vorfall weiterhin Gerichte beschäftigen wird, das muss der Angeklagte nun entscheiden. Die Wachtmeister hat er immerhin noch eine Weile auf Trab gehalten: Sie suchten nach dem Führerschein noch im Auto des Angeklagten weiter, wurden aber nicht fündig, wie Richter Siebrecht berichtete.