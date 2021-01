Burgwedel

Weihnachten ist vorüber – und damit sind auch die Tage der Weihnachtsbäume gezählt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Hannover nimmt auch in diesem Jahr wieder die ausgedienten Tannenbäume mit und entsorgt sie. Dies geschieht zwischen dem 11. und dem 22. Januar, an den jeweiligen Abholterminen für den Bioabfall. Für den größten Teil Burgwedels liegen die Termine auf den Montagen 11. sowie 18. Januar. Lediglich für Fuhrberg gelten abweichende Termine: Dort werden die ausrangierten Weihnachtsbäume mittwochs eingesammelt, am 13. und am 20. Januar.

Grundsätzlich müssen die Bäume am Abfuhrtag bis 6 Uhr morgens an den Straßenrand gelegt werden.

Von Thomas Oberdorfer