Großburgwedel

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht heute die Region Hannover. Gegen 12 Uhr ist sie in Burgwedel gelandet: Sie informiert sich bei der Firma Biotech, die zum US-Konzern MSD gehört, über die Herstellung des Ebola-Impfstoffes. Der wird ihr auch gleich nach ihrer Ankunft präsentiert. Die Wissenschaftlerin Merkel fragt interessiert nach, um welche Art von Impfstoff es sich handele. Ein Vektorimpfstoff, der bei minus 70 Grad gelagert werde, erläutert Geschäftsführerin Chantal Friebertshäuser. „Das ist logistisch sicher schwierig“, bemerkt Merkel.

Virtuelle Führung für die Kanzlerin

In Begleitung von Staatsminister und Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt geht es für die Kanzlerin danach zu einer virtuellen Führung durch die einzelnen Stationen der Produktion. Anschließend wird Merkel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von MSD über den Herstellungsprozess sprechen.

Im Gewerbegebiet gleich hinter Ikea liefen die Vorbereitungen für den hohen Besuch bereits am Donnerstag auf Hochtouren. Den weltweit ersten Massenimpfstoff gegen das Ebola-Virus produziert MSD seit 2017 in Burgwedel zum Selbstkostenpreis. Er wird dann von der Weltgesundheitsorganisation an Personen verteilt, die mit einem Infizierten Kontakt hatten. Um die Gesundheit der Kanzlerin muss man sich aber keine Sorgen machen. Das Unternehmen arbeitet in den Laboren nicht mit dem Ebola-Erreger.

Von Alina Stillahn