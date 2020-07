Thönse

Der berufliche Neustart kam für ihn früher als geplant und verbunden mit einem tragischen Ereignis: Ali Tok hatte bereits mit dem damaligen Besitzer des Angelparks Thönse, Ridvan Ulug, über dessen mögliche Nachfolge gesprochen. Ulug wollte sich in etwa einem Jahr in der Türkei zur Ruhe setzen und sprach daher Tok an, der schon seit vielen Jahren regelmäßig zum Angeln an den See kam. „Er meinte immer, ich sei ein ‚anständiger Junge’. Dann erfuhr ich etwa zwei Wochen, nachdem wir das erste Mal über die Übernahme gesprochen hatten, dass Ridvan ganz plötzlich gestorben war“, sagt Tok.

Zur Galerie Sommer, Sonne, Angeln: Nach fünf Jahren hat Betreiber Ali Tok den Angelpark Thönse zu einem beliebten Ziel für Angler nicht nur aus Burgwedel gemacht. Der Anfang war jedoch alles andere als einfach.

Fünf Jahre sind seitdem vergangen. Während er erzählt, sitzt er an einem großen Tisch vor dem grün gestrichenen Bauwagen am Eingang des Angelparks, der etwas versteckt hinter dem Ortsausgang von Thönse in Richtung Engensen liegt. Viel Platz ist an dem Tisch für Freunde und Bekannte, zu denen zahlreiche der regelmäßigen Besucher des Teichs für Tok geworden sind. „Die Leute kommen, weil sie mich kennen, und ich ihnen Tipps gebe“, sagt Tok.

Die Angler blieben am Anfang aus

Doch bis dahin war es ein schwieriger Weg. „Der Anfang hier war katastrophal“, erinnert er sich. Nachdem er auf Bitten von Ulugs Witwe bald nach dessen Tod, mit finanzieller Unterstützung seines Vaters, den Park als Pächter übernommen hatte, blieben die Angler aus. Die Stammkunden seien wegen des allseits beliebten Vorbesitzers gekommen. Weil Tok ein neues Gesicht war, musste sich der frühere Gebrauchtwagenverkäufer etwas einfallen lassen, um sie und auch neue Kunden für seinen Angelpark zu begeistern.

Auf Anraten eines Forellenzüchters setzte Tok von nun an auf größere Fische: Bis zu elf Kilogramm wogen die Forellen nun, die er in seinem Teich aussetzte. „Es ist ein Traum für jeden Angler, einen großen Fisch zu angeln“, weiß er. Das von ihm daraufhin veranstaltete Großforellen-Event kam gut an, auch weil Tok von Beginn an die sozialen Medien nutzte, um seinen Angelpark bekannt zu machen. „Ich bin von null auf 100 durchgestartet“, sagt er rückblickend – denn seitdem läuft der Angelpark. Das Prinzip ist simpel: Die Angler kaufen sich eine Tageskarte, Tok weist ihnen einen Angelplatz zu und dort versuchen sie dann ihr Glück. Auch Nachtangeln mit dem Zelt oder Wohnmobil ist möglich –einen Angelschein braucht es nicht.

„Der Park ist immer sauber“

Zum Erfolg des Parks haben auch Empfehlungen innerhalb der Anglerszene beigetragen, sodass Forellenfans aus ganz Deutschland die Anreise nach Thönse in Kauf nehmen. So auch Uwe Grützner und Martina Berssenbrügge, die etwa alle zwei Monate aus dem Landkreis Holzminden zum Angeln vorbeikommen und sich mittlerweile auch an den Tisch vor dem Bauwagen gesetzt haben. Sie kamen schon, als noch Ulug den Park betrieb, lernten bald aber auch Tok zu schätzen: „Ein Besuch hier lohnt sich, und der Park ist immer sauber“, sagt Berssenbrügge.

Die Möglichkeit, spontan angeln zu gehen, schätzen die Hobbyangler besonders während der Corona-Pandemie, denn ein Angeltrip in ferne Länder ist zurzeit schwierig. „In der Anfangszeit kamen noch viele Leute, die auf einmal viel Zeit hatten“, erinnert sich Tok. Doch dann kamen die Corona-Regeln, und der Park musste sogar geschlossen bleiben. Als er wieder öffnen durfte, ließ Tok nur noch jeden zweiten der insgesamt 50 Angelplätze besetzen.

Tok hat große Pläne für den Angelpark

Tok hat große Pläne für seinen Angelpark, am liebsten würde er drei der weiteren Teiche auf seinem Gelände zu einem einzigen umbauen, um so auch für Rollstuhlfahrer barrierefreie Angelplätze schaffen und zudem Schul-AGs im Angeln unterrichten zu können. Doch weil es rechtliche Hürden gibt, wird daraus erst einmal nichts. Tok expandierte stattdessen an anderer Stelle: Im Juni hat er in Peine einen zweiten Angelpark übernommen.

