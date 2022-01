Burgwedel

Für das kommende Kita-Jahr können Mütter und Väter ihre Kinder noch bis zum 28. Februar bei den städtischen Krippen, Kindergärten und Horten anmelden, teilt die Stadt Burgwedel mit. Jedes Jahr stelle die Stadt mehr als 1000 Kindern einen Betreuungsplatz zur Verfügung. Die Vergabe der Plätze erfolgt für den Zeitraum vom 1. August dieses Jahres bis zum 31. Juli 2023.

Wer sein Kind in einer städtischen Kita anmelden möchte, kann dies online machen oder die Anmeldung per Post an die jeweilige Kindertageseinrichtung oder an das Familien- und Kinderservicebüro schicken. Die Kontaktdaten der Kindertagesstätten und die verschiedenen Formulare sind auf der Homepage der Stadt Burgwedel unter burgwedel.de zu finden. Dort können Eltern ihre Kinder auch online anmelden.

Von Alina Stillahn