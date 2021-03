Burgwedel

Ein Hinweisschild an der Von-Alten-Straße zeigt den Testwilligen in Großburgwedel den Weg. Am Ende der Einfahrt neben der Burg-Apotheke steht seit Neuestem ein kleiner Container. Dort, in dem 2,5 mal 3,5 Meter großen Raum, testen Andrea Enskat, pharmazeutisch-technische Assistentin, und Apothekerin Nadine Heidelberg die angemeldeten Menschen. „Insgesamt 18 Personen haben sich zum Start am Montag einem Test unterzogen“, berichtet die Apothekerin über die dreistündige Premiere. Und alle seien negativ getestet worden, sagt sie erleichtert.

Damit setzt die Burg-Apotheke ein neues Angebot der Politik um: kostenlose Corona-Tests für alle. Die können neben Testzentren und Ärzten auch Apotheken anbieten. Die Großburgwedeler Apotheke ging noch einen Schritt weiter und baute ein kleines Testzentrum auf. Apotheker Sebastian Georgi ließ dafür einen Container an der Von-Alten-Straße aufstellen. Am Montag haben dort zwei Mitarbeiterinnen mit den Tests begonnen. Andere Kollegen aus Burgwedel und Isernhagen sehen indes in ihren Räumen und auch beim Personal aktuell keine Kapazitäten.

Hier geht es zum Corona-Test: Ein Hinweisschild weist auf der Von-Alten-Straße den Weg zum Testzentrum der Burg-Apotheke. Quelle: Thomas Oberdorfer

Apotheke startet mit kleinem Testzentrum

Vor jedem Testtag gibt es ein festgelegtes Ritual: Enskat und Heidelberg testen sich gegenseitig. Das müsse sein. „Wir sind noch nicht gegen Corona geimpft“, begründet die Apothekerin. Jeden Tag schlüpfen die Frauen in Ganzkörperanzüge, ziehen Handschuhe und Überzieher für Schuhe aus Kunststoff an und tragen ein spezielles Visier im Gesicht. Beide haben hin- und herüberlegt und schließlich keine unermessliche Gefahr für sich gesehen. „Ich würde es immer wieder machen“, sagt die 38-jährige Heidelberg. „Mir ist wichtig, dass junge Enkel ihre Großeltern besuchen können“, betont ihre Kollegin, und dafür würde sie auch nach Feierabend dastehen. Unverständnis zeigt Enskat über manches Verhalten, das sie derzeit beobachtet. „Beispielsweise beim Gruppenkuscheln der Fußballer auf dem Spielfeld. Auch wenn sie oft getestet werden, darf es nicht sein“, meint die 51-Jährige.

Termine sind bis Ende März vergeben

Ab sofort öffnet das Testzentrum montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr. Das Testangebot sprach sich in Burgwedel offenbar sehr schnell herum. Bis Ende März seien alle Termine bereits vergeben, sagt Enskat. „Wir sind regelrecht überrannt worden.“ Ähnlich sieht es in anderen Kommunen aus. Vom 16- bis zum 90-Jährigen seien alle Altersgruppen vertreten. Auch Firmen hätten sich angemeldet, unter deren Belegschaft ein Corona-Fall aufgetreten sei. „Der Bedarf ist sehr groß.“ Unterdessen verweist das Corona-Bürgertelefon der Stadt Burgwedel unter Telefon (05139) 8973750 auch auf dezentrale Tests in Arztpraxen.

Georgi, Inhaber der Burg- und der Hirsch-Apotheke an der Von Alten-Straße, hat im Vorfeld lange überlegt, wie und wo er die Schnelltests anbieten könnte. Ausreichend Raum fehlt in beiden Apotheken. Also musste eine andere Lösung her. Zunächst gab es Überlegungen, ein Zelt aufzustellen. Auch ein Foodtruck stand zur Diskussion, um mit dem Testzentrum mobil zu sein. Schließlich erwies sich der Container als optimal. „Ich will in Zeiten der Pandemie einen Beitrag leisten“, sagt der 46-Jährige. Mit dem Container könne er alle Voraussetzungen erfüllen. Die Testpersonen müssen nicht die Apotheke betreten, und so können Hygienekonzepte gut eingehalten werden.

Abrechnung über die KVN

Vorab hatte die Burg-Apotheke einen Antrag beim Gesundheitsamt der Region gestellt. Dieser sei genehmigt, bestätigt Mitarbeiterin Nadine Heidelberg. Mittlerweile hat die Region 20 private Anbieter von Schnelltestzentren offiziell beauftragt. „Die entsprechenden Anträge werden zügig und unbürokratisch geprüft“, kündigt Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region an. „Wir verschicken die Beauftragung vorab per E-Mail, damit für die Antragsteller schnell Klarheit herrscht.“ Die Beauftragung ist Voraussetzung, damit die Kassenärztliche Vereinigung die Kosten übernimmt und diese dann mit dem Bund abrechnet. Apotheker Georgi geht zunächst in Vorleistung. Aber er geht davon aus, dass die Zahlung erfolgt.

Bürger können sich in einem Container testen lassen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Und wie sieht es in den anderen Burgwedeler Apotheken aus? Matthias Lühning, Inhaber der Sperber-Apotheke an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel, begrüßt den Vorstoß seines Kollegen Georgi. Der 60-Jährige bietet selbst keine Corona-Tests an. Der Grund: Der Apotheker hat keine zusätzlichen Räume und auch kein Personal, das er für die Schnelltests abstellen könnte. Zudem möchte Lühning, der die Apotheke mit seiner Schwester Sabine gemeinsam leitet, seine Mitarbeiter nicht einem zusätzlichen Infektionsrisiko aussetzen, solange sie nicht zweimal gegen Covid-19 geimpft sind. „Die Impfung ist eine Voraussetzung.“

„Außerdem müssten die Mitarbeiter geschult werden – ohne geht es nicht“, sagt Lühning, damit bei den Tests alles korrekt laufe.

Trotz Fortbildung keine Corona-Tests

Von Personalmangel ohne Ende ist auch Antje Caruso betroffen. Die Inhaberin der Birken-Apotheke in Wettmar sieht keine Chance, Corona-Tests bei sich anzubieten, weil sie die Testpersonen nicht separieren könne. „Auf dem Parkplatz vor der Tür kann ich nicht testen“, sagt die 52-Jährige, die selbst bereits eine Fortbildung für Tests absolviert hat. Außerdem spricht sie von einem enormen organisatorischen Aufwand, den sie nicht leisten könne. Zudem seien auch Schutzanzug, Schuhe, Handschuhe sowie Visier notwendig. „Und das Material kostet viel Geld“, sagt sie.

Von Katerina Jarolim-Vormeier