Großburgwedel

In den vergangenen Wochen hat es viel Bewegung in Großburgwedels Innenstadt gegeben. Ein neuer Herrenfriseur will in die Von-Alten-Straße ziehen und die Filiale von Ernsting’s Family ist Mitte November bereits in das ehemalige Kruse-Kinder-Geschäft Am Markt gezogen. Wer allerdings in die alten Geschäftsräume des Modegeschäfts zieht, war noch nicht klar. Nun hat Apotheker Sebastian Georgi das Geheimnis gelüftet: Er erweitert die Burg-Apotheke an der Von-Alten-Straße um die nun freien Räumlichkeiten.

Nachdem Georgi bereits im Sommer die alten Verkaufsräume modernisieren ließ, stehen nun die Arbeiten in den neuen an. Die beiden Flächen werden mittels eines Wanddurchbruchs dann hinter der Bosselmann-Filiale verbunden. „Wir können jeden Quadratmeter gebrauchen“, sagt Georgi. Derzeit könnten sie pandemiebedingt nur vier Kunden auf einmal ins Geschäft lassen. Auf den neuen, etwa 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten soll es daher drei weitere Kassenplätze geben. Dazu soll ein abgeschirmter Bereich als Beratungsraum dienen und ein weiterer als Kosmetikraum.

In dem ehemaligen Ladenlokal von Ernsting's Family soll neben einem Verkaufsraum auch Platz für ein Beratungszimmer sein. Derzeit laufen dort noch die Umbauarbeiten. Quelle: Alina Stillahn (Archiv)

Fünf Parkplätze kommen hinzu

Zusätzlich wird es in den neuen Räumen auch mehr Platz für die Heimbelieferung geben, auch eine Kundentoilette kann der Apotheker nun anbieten. Ein weiterer Vorteil des neuen Standortes für Georgi: Die fünf Parkplätze vor dem Gebäude. Das sei gerade für ältere Kundinnen und Kunden wichtig, sagt er.

Neben der klassischen Notdienstklappe will der Apotheker auch Abholfächer installieren, sodass Kundinnen und Kunden auch außerhalb der Öffnungszeiten ihre Produkte abholen können. Hinter der Verkaufsfläche wird dazu ein über zwölf Meter langer sogenannter Kommisionierautomat stehen. Der versorgt quasi auf Knopfdruck die Apothekerinnen und Apotheker mit den notwendigen Produkten und Medikamenten und spart so die Suche in den klassischen Schubladenschränken.

Ein Kommissionierautomat steht bereits in der Burg-Apotheke, der neue soll aber um einiges größer werden. Quelle: Alina Stillahn

Automat bringt mehr Zeit für Beratung

„Dadurch bleibt einfach mehr Zeit für die Beratung“, sagt Apothekenleiterin Diana Claihcnet. Ein kleineres Modell nutzen sie derzeit schon in der Burg-Apotheke. Doch der neue Automat werde sicher der längste Burgwedels, sagt Georgi. Die Lieferzeit des neuen Gerätes ist aber auch der Grund, warum er die Eröffnung der neuen Räume erst für März 2022 plant. Bereits im Frühjahr hatte der Apotheker einen Container für Corona-Tests aufgestellt, den er aber im Herbst in Absprache mit dem DRK geschlossen habe. Falls es die Corona-Lage erforderlich mache, könne er bis dahin aber dort schon einmal Tests anbieten. Das sei in den alten Räumen nicht möglich gewesen, weil er die Kundenströme habe trennen müssen, sagt Georgi.

Von Alina Stillahn