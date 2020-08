Burgwedel

Der Grund für den Stromausfall in Großburgwedel, Engensen und Thönse ist gefunden. Ein Kurzschluss in der Thönser 20.000-Volt-Mittelstromleitung führte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zum Blackout in den drei Ortschaften. Rund 7000 Menschen waren etwa eine Stunde lang davon betroffen. Auslöser war ein defektes Stromkabel im Struhbuschweg. Augenscheinlich war die Isolation des Kabels beim Verlegen der Nahwärmeleitung schon vor Jahren beschädigt worden. Inzwischen ist das defekte Kabel bereits ausgetauscht.

Nach dem Stromausfall haben Monteure die Schadstelle am Rande des Struhbuschwegs in Thönse gefunden. Das rote Hauptkabel ist beschädigt und muss ausgetauscht werden. Nach Meinung der Experten wurde die ebenfalls in der Erde liegende Nahwärmeleitung an dieser Stelle zu nah an das Stromkabel verlegt. Quelle: Sven Warnecke

Nahwärmeleitung lag auf Stromkabel

Entdeckt wurde die Ursache für den nächtlichen Stromausfall vom Bautrupp der Avacon. Mit einem Prüfwagen fanden Mitarbeiter des Energieversorgers die Schadstelle. Bauarbeiter öffneten anschließend die Straßendecke im Struhbuschweg und legten das defekte Kabel frei. Schnell war klar, was zum Kurzschluss geführt hatte. Die Nahwärmeleitung lag direkt über dem Stromkabel – „viel zu nah“, betonte einer der Männer. Augenscheinlich hatte ein Bagger bereits vor Jahren beim Verlegen der Leitung die Isolation des Stromkabels angekratzt. Im Laufe der Zeit drang Wasser in das Kabel ein und führte so am vergangenen Wochenende zu dem Kurzschluss.

„Das erleben wir immer mal wieder“, sagte Avacon-Sprecher Ralph Montag. „Bei Bauarbeiten werden Kabel beschädigt, und die Folgen treten erst lange Zeit später auf.“ Besonders ärgerlich ist der Fall für Christian Büchtmann. Sein Betrieb versorgt über die Nahwärmeleitung Thönser Haushalte. Für ihn ist es das erste Mal, dass eine seiner Versorgungsleitungen für eine Beschädigung im öffentlichen Netz verantwortlich ist.

Welche Baufirma ist für den Schaden zuständig?

Dabei lässt sich noch nicht einmal genau feststellen, wann die Stromleitung beschädigt wurde. In dem Bereich gab es sowohl vor sieben als auch vor zwei Jahren Leitungsarbeiten. Das Problem für Büchtmann: „Die Arbeiten wurden von zwei verschiedenen Firmen ausgeführt. Nun muss geklärt werden, welche Versicherung den Schaden übernehmen muss.“

Bereits am Sonnabend konnten die zweite Schadstelle im Burgwedeler Stromnetz repariert werden. Sie entstand in der Nacht von Freitag auf Sonnabend als Folge des Kurzschlusses in Thönse. Eine Muffe, die zwei Stromkabel zwischen den Trafostationen Ikea und Im Lange Felde in Großburgwedel verband, war defekt. Anders als beim Kurzschluss bemerkten die 7000 betroffenen Burgwedeler nichts von den Reparaturarbeiten. Die Stromversorgung musste nicht unterbrochen werden.

Von Thomas Oberdorfer