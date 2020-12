In Fuhrberg soll 2021 ein Palliativzentrum gebaut werden. Die Einrichtung, die Menschen auf ihrem letzten Lebensweg versorgt, ist an der Straße An der alten Schmiede geplant. Die Initiatoren, ein Facharzt und ein Wirtschaftsprüfer, haben das Grundstück bereits gekauft. Im Frühjahr sollen die Bagger anrollen.