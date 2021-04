Thönse/Engensen

Für Kopfschütteln und Stirnrunzeln sorgt derzeit ein Bauprojekt der Region. Es geht um den Radweg entlang der K 117 zwischen Thönse und Engensen, der gerade fertiggestellt wird. Für Rätselraten sorgen vor allem Asphaltstutzen, die in unregelmäßigen Abständen von der Straße, über den Radweg hinweg, anscheinend ins Nichts führen.

Abzweigungen enden vor Bäumen und Sträuchern

Und die Flächen sind nicht gerade klein – rund sechs Meter breit und zehn Meter lang sind allein die Bereiche jenseits des Radweges hin zu den Grünflächen. In einigen Fällen schließt sich ein schmaler Feld- oder Waldweg an, aber zumeist enden die Abzweigungen direkt vor Bäumen oder in einer Böschung und damit im Nichts. Das trifft vor allem auf die fünf Stutzen zu, die am Golfplatz abzweigen. Manche sind nicht einmal 100 Meter voneinander entfernt. Welchen Sinn haben die, fragt sich nicht nur der Thönser Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr (CDU): „Das lässt sich nicht nachvollziehen.“

Nach wenigen Metern endet die Abzweigung von dem Radweg an der K 117 an Bäumen und Büschen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Für die Region ist die Sache klar, und sie hat eine Erklärung parat. „Es handelt sich um Zufahrten zu den angrenzenden Ackerflächen“, teilt Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage gegenüber der HAZ mit. Allerdings, so der Sprecher weiter, es „scheint die Anbindung des Grundstückes – auf Privatgrund – noch zu fehlen“.

Golfclub plant keine Anbindung an die Straße

Diese Anbindung dürfte jedoch noch lange auf sich warten lassen. Hinter der Böschung liegt das Gelände des Burgwedeler Golfclubs und dort plant niemand Wege, die vom Golfplatz an die K 117 führen, wie Jens Knob, im Verein mit den Grundstücksfragen betraut, erklärt. Und dennoch dürfte das Gelände des Golfplatzes des Rätsels Lösung sein. Teile der Flächen hat der Club von Landwirten gepachtet. Und sollte der Verein irgendwann einmal die Grundstücke zurückgeben, dann müssen die Flächen zurückgebaut werden, inklusive der Wege. Gut, wenn dann die Anschlussstutzen an die K 117 schon da sind, scheint man sich bei der Region gedacht zu haben. Allerdings, ganz billig sind die Asphaltflächen nicht. „Der Bau kostet 65 Euro je Quadratmeter“, sagt Abelmann. Macht bei 60 Quadratmetern Fläche stolze 3900 Euro je Stutzen. „Das ist doch Steuerverschwendung“, schimpft Ortsbürgermeister Rockahr.

Von Thomas Oberdorfer