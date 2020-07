Fuhrberg

Der Fuhrberger Sportverein steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Die Kasse ist leer und das Konto kräftig überzogen. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie macht dem Verein zu schaffen. Durch Spenden hoffen die Fuhrberger, die Kasse wieder ein wenig auffüllen zu können. Einen entsprechenden Aufruf haben sie gestartet.

Niemand hat in die Kasse gegriffen

Die finanzielle Schieflage des SV Fuhrberg fällt zusammen mit einem Wechsel an der Vereinsspitze. Sowohl der Kassenwart als auch der bisherige Vorsitzende Rolf-Dieter Strudthoff hatten schon vor Längerem angekündigt, dass sie für weitere Amtszeiten nicht zu Verfügung stünden. Beide gaben Mitte März ihre Ämter zurück. Allerdings: Nachfolger konnten nicht gewählt werden, da nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie die Jahresversammlung abgesagt werden musste. Seitdem lenken die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Uwe Buschmann und Werner Hanebuth die Geschicke des Vereins.

Und die fielen aus allen Wolken, als die Bank Ende Mai die Rückzahlung eines 22.000-Euro-Kredites vom Vereinskonto abbuchte und damit das Loch in der Kasse offenlegte. Wie viel Geld genau fehlt, will Hanebuth nicht beziffern. Klar ist aber: „Beim SV Fuhrberg hat niemand in die Kasse gegriffen und sich privat bereichert“, erklärt er. „Allerdings: Wir haben lange Zeit schlicht mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben.“ Und dazu kamen in den vergangenen Jahren einige kostspielige Investitionen: „Wir haben unser Vereinsheim von Grund auf saniert und umgebaut, Boule-Bahnen angelegt und in die Kegelbahn investiert. Das hat alles viel Geld gekostet.“

Corona-Pandemie kostet den SV Fuhrberg viel Geld

Obendrein sind auf der andere Seite Einnahmen weggebrochen. Die Vereinsgaststätte hatte über Monate hinweg keinen Pächter, und so musste der SV Fuhrberg die Nebenkosten für das Gebäude tragen. „Und dann kam das Coronavirus. Wir mussten alle Kurse absagen und verloren damit die Einnahmen durch die Kursgebühren, rund 2500 Euro. Und zum Start der Gastronomie in der Corona-Zeit war auch nicht daran zu denken, vom neuen Wirt eine Pacht zu bekommen“, erklärt Hanebuth. „Aber ab Juli muss die fließen, wir brauchen auch die Einnahmen.“ Und der kommissarische Chef ist sich sicher, dass das klappt: „Das Essen im Ristorante Francesko ist richtig lecker. Und seit Kurzem gibt es dort auch Speiseeis. Genau das Richtige für den Sommer“, schwärmt er von den Vorzügen der neuen Vereinsgaststätte am Kahlsweg.

Eine Insolvenz droht nicht

„Eine Insolvenz droht dem Verein nicht“, stellt Hanebuth klar. Vorsichtshalber hatte er das Thema schon mal mit einem Rechtsanwalt erörtert. „Von der Seite droht uns nichts. Die Werte, die der Verein besitzt, sind weit höher als die Verbindlichkeiten.“ Und auch die Gläubiger helfen dem Verein: „Wir konnten uns auf eine spätere Bezahlung offener Posten einigen“, erläutert der stellvertretende Vorsitzende.

Um die Finanzen des Clubs wieder ins Lot zu bringen, denkt der Vorstand über eine Sonderumlage der Mitglieder nach. Außerdem sollen die Beiträge angehoben werden. „Mit einem Jahresbeitrag von derzeit 100 Euro für Erwachsene gehört der SV Fuhrberg zu den günstigsten Sportvereinen in der Region“, erläutert Hanebuth. Und dann sind da ja noch die Spenden. Der Aufruf hatte bereits erste Erfolge. 2500 Euro wurden mittlerweile gespendet. „Das ist zwar noch lange nicht genug, aber schon mal ein Anfang“, sagt Hanebuth und hofft auf weitere Geldgeber, die den Verein unterstützen.

Jahresversammlung ist für 4. September angesetzt

Der Weg aus der Finanzkrise des SV Fuhrberg soll demnächst gefunden werden. Dann wird die ausgefallene Jahresversammlung nachgeholt. Sie ist für den 4. September terminiert. Bis zu diesem Termin hofft Hanebuth, auch einen Kandidaten für das vakante Amt des Vereinschefs präsentieren zu können. Für Bewerbungen ist er offen.

