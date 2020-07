Großburgwedel

Beinahe wäre mit der Nurda-Hausbau GmbH ein seit Jahren in Großburgwedel ansässiges Unternehmen in die Nachbargemeinde Isernhagen abgewandert. Denn ein passendes Grundstück zur Expansion im Heimatort war lange nicht in Sicht. Doch schließlich kam dem Geschäftsführer Rolf Ervenich der Zufall zur Hilfe. Zum 1. Juli ist er mit seiner Belegschaft von der Dammstraße an die Berghopstraße umgezogen. 2,5 Millionen hat die Gesellschaft in den neuen Firmensitz investiert.

Mehr Mitarbeiter brauchen auch mehr Platz

„Ist das ein tolles Gefühl, wenn man so richtig Luft und Platz hat“, sagt der Architekt und blickt sich stolz um. Das neue Refugium bietet Nurda auf mehr als 450 Quadratmetern über zwei Etagen reichlich Platz. Für Beratung, Buchhaltung und eine kleine Ausstellung mit Schaustücken wie Jalousien, Treppengeländern, Dachpfannen und Vertäfelungen. „Die beiden oberen Etagen haben wir vermietet“, sagt Ervenich. 32 Mitarbeiter beschäftigt das 1967 gegründete Hausbau-Unternehmen, das seit Ende der Achtzigerjahre an der Dammstraße zu finden war: Architekten, Sekretärinnen, Bauleiter, Bauzeichner, Verkäufer. Vor einem Jahrzehnt waren es noch rund ein Dutzend Mitarbeiter.

Anzeige

Der Nurda-Neubau an der Berkhopstraße fällt ins Auge. Quelle: Mark Bode

Weitere HAZ+ Artikel

„Wir expandieren immer noch vorsichtig“, sagt Ervenich. 50 bis 80 Häuser baut seine Firma jährlich, vorwiegend in der Region Hannover und bis Braunschweig, Wolfsburg, Uelzen, Hildesheim und Minden – wobei sie hauptsächlich mit Unternehmen aus der Gegend zusammenarbeitet. Das Rezept scheint aufzugehen. „Von Umsatzeinbrüchen wegen Corona haben wir nichts gemerkt. Im Gegenteil, die Leute haben Zeit gehabt, sich um Dinge wie einen Hausbau zu kümmern“, sagt Ervenich. Kurzarbeit sei also für seine Belegschaft keine Thema gewesen.

Suche nach Bauplatz gestaltete sich schwierig

Über mehr Platz für die eigene gewachsene Mitarbeiterschar hätten er und sein Sohn Ralph schon seit einigen Jahren nachgedacht. Doch ein passendes Grundstück zu finden, sei schwer gewesen. „Obwohl die Stadt versucht hat, uns zu unterstützen.“ Also warf Ervenich den Blick auf die Nachbarkommunen – und somit auch auf das Gewerbegebiet Nördlich Altwarmbüchener See, das die Gemeinde Isernhagen zu der Zeit nahe des A2-Centers entwickelte. „Letztlich sind wir uns aber nicht einig geworden“, sagt der Architekt.

Dann kam ihm der Zufall zur Hilfe: „Ich fuhr an der Berghopstraße vorbei und sah ein Schild mit der Aufschrift ,Zu vermieten’“, erinnert er sich. „Aber wir wollten ja kaufen.“ Er dachte einige Tage nach, wagte den Anruf bei der Heizungsbau-Firma Arndt und erfuhr: Das Grundstück sei jetzt zu verkaufen. „2018 haben wir es gekauft, Ende des Jahres den Bauantrag gestellt, im Herbst 2019 Richtfest gefeiert und sind jetzt hierher umgezogen.“

Festnetznummer ist noch nicht erreichbar

Nur einen Wermutstropfen gibt es dann doch noch. „Unsere Kunden können uns über unsere Festnetznummer, die wir extra mitnehmen wollten, aktuell nicht erreichen“, sagt Ervenich. Denn die Deutsche Glasfaser habe es bisher nicht geschafft, den Anschluss vernünftig einzurichten. „Erst haben die auf dem Nachbargrundstück aufgehört mit den Leitungen. Dann ging es endlich weiter, und sie haben die bereits fertig gestellten Rabatten wieder aufgerissen, um die Leitungen zu legen. Irgendwann sind die auch angeschlossen worden. Aber so, dass wir die Telefonate unserer Mieter hätten auslesen können. Und das darf ja nicht sein“, sagt Ervenich sichtlich verärgert.

Von Sandra Köhler