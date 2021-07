Kleinburgwedel

Wenn auf dem Hof Kreuzkamp die Familie zusammenkommt, braucht es einen großen Tisch. Dann gibt es auch eine weiße Tischdecke und jahreszeitlich angepasste Dekoration – aktuell schmücken Sonnenblumen die Tafel. Und es gibt eigenes Rindfleisch vom Grill, Filet, Bratwurst in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Cevapcici, Salate und Brot. An der Wallstraße 16 in Kleinburgwedel wirtschaften drei Generationen unter einem Dach. Die Großeltern, drei Söhne, eine Schwiegertochter und drei Enkel gehören zum Betrieb, der seit fünf Jahren in Eigenregie im Internet Rindfleisch vermarktet und bei der Hof-zu-Hof-Tour der Region Hannover als erstes Anlaufziel in der neu aufgelegten Broschüre aufgelistet ist.

Kreuzkamps vermarkten eigenes Rindfleisch

Bis vor fünf Jahren ging das Rindfleisch der Familie Kreuzkamp immer nach Berlin, wo es von der Firma Neuland vermarktet wurde. Helen und Jan Kreuzkamp haben sich indes in Sachen Selbstvermarktung schlaugemacht. „Das Fleisch ist von hier, da müssten doch auch die Kunden aus der Region kommen“, haben sich beide gedacht. Gesagt, getan: Somit legte das Paar 2017 mit der Vermarktung des eigenen Rindfleisches los. Die Idee war geboren, aber beide wussten zunächst nicht, ob es bei den Kunden überhaupt ankommt. In einem zweijährigem Probelauf entstand eine ständige Pendelei zwischen Osnabrück, wo Jan Kreuzkamp als Produktmanager für Landmaschinen tätig war, und Kleinburgwedel. Die Arbeit nahm zu.

Schließlich war das Hin- und Herfahren einfach zu viel – und sie wagten tatsächlich den Schritt in die Selbständigkeit. Jan kündigte seinen Job, und die Familie zog in eine Wohnung in Großburgwedel. Die 35-jährige Helen ist Geschäftsführerin und stellt die georderten Fleischpakete zusammen. Ihr Mann hat den Posten des Prokuristen und kümmert sich um die gesamte Vermarktung. Sie halten rund 120 Rinder samt Kälber der französischen Rasse Limousin. Darunter sind auch zwei Deckbullen. „Wir haben den Hof übernommen und bereuen es nicht“, erzählt Jan Kreuzkamp und ist froh über die Entscheidung seiner Familie.

Jan Kreuzkamp füttert seine Limousin-Rinder. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Corona setzt jungen Landwirten zu

Dennoch setzt die Corona-Krise den jungen Landwirten zu. „Wir können uns aktuell nirgends präsentieren“, sagt die Mutter von Frerk (7), Liam (5) und Jules (3), die gern auf dem Hof nach Schule und Kindergarten ihre Zeit verbringen. Wegen der Pandemie mussten viele Feste in Hannover und Burgwedel abgesagt werden. Auch das eigene Hoffest, das die Kreuzkamps zweimal im Jahr liebevoll auf die Beine stellen, mussten sie wegen Covid-19 ausfallen lassen. Bedauern ist aus ihren Worten zu hören, insbesondere, weil sie das eigene Grillfleisch, Führungen über den Hof und Gespräche mit den Besuchern anbieten. Einen Tag der offenen Tür gibt es auch im Herbst nicht. „Wir sind nach wie vor sehr vorsichtig“, sagt der junge Gründer.

Helen und Jan Kreuzkamp sind auf einem Hof aufgewachsen

Helen und Jan Kreuzkamp kennen sich schon seit ihrer Schulzeit. Sie besuchten gemeinsam das Gymnasium in Großburgwedel – und beide sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Bei Helen war es der Hof Ostermeier ihrer Eltern in Neuwarmbüchen. „Den Betrieb gibt es heute nicht mehr“, erzählt die 35-Jährige. Nach dem Abitur ging das Paar gemeinsam nach Halle, wo sie beide Agrarwissenschaften studierten. „Uns ist die Landwirtschaft in die Wiege gelegt worden“, sagt Jan Kreuzkamp und schmunzelt.

Helen Kreuzkamp sitzt neben dem Findling aus dem Jahr 1600. Bis zu diesem Datum lässt sich die Hofstelle in Kleinburgwedel zurückverfolgen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Der Hof Kreuzkamp ist seit Generationen fest in Familienhand“, sagt der 36-Jährige. Seine Mutter Hannedore habe recherchiert und herausgefunden, dass die Hofstelle nachweislich seit 1600 existiert – und ein Findling dokumentiert den damaligen Hof Witten. „Der Betrieb lief immer wieder unter anderen Namen, weil keine männlichen Nachkommen geboren wurden“, sagt der 36-Jährige. Seine Mutter heißt mit Mädchennamen Wöhler. Sie hat noch eine Schwester. Nach der Heirat mit Günther Kreuzkamp haben sie dem Bauernhof übernommen und umbenannt.

Großeltern führen Hof in Nebenerwerb

Seit 1990 bewirtschafteten Hannedore und Günther Kreuzkamp den Hof im Nebenerwerb, als einzige in der Ahnenriege. Denn Günther Kreuzkamp ist von Beruf Versicherungskaufmann. Nach der Hochzeit sattelte er noch den Agrarwirt drauf, weil beide den Hof Wöhler von seinen Schwiegereltern übernommen hatten. Auch seine Frau Hannedore arbeitet nach wie vor als Krankenschwester im Großburgwedeler Krankenhaus. Trotz ihrer Berufe haben die heute 59-Jährige und ihr heute 65-jähriger Mann vor über 25 Jahren mit der Haltung der französischen Rinderrasse Limousin begonnen.

Schon damals wie heute legt die Familie besonderen Wert auf artgerechte Haltung der hellbraunen Rinder – im Sommer grasen sie auf eigenen Weiden. Und in der kalten Jahreszeit überwintern die Tiere in den Ställen. „Mit mehr Kuhkomfort“, sagt Jan Kreuzkamp – mit vollständig ausgelegtem Boden mit Stroh und viel Bewegungsfreiheit.

Hof Kreuzkamp beliefert Kunden

Auf dem Hof Kreuzkamp arbeiten auch Jans Brüder Philipp und Hendrik mit. Der 30-jährige Philipp ist studierter Informatiker – und hilft überall mit. Und der 28-jährige Hendrik kümmert sich schwerpunktmäßig um die Tierhaltung. Auch er absolvierte ein Studium der Landwirtschaft. Und dann unterstützen auch noch die Eltern Hannedore und Günther den jungen Betrieb. „Sie bringen das Rindfleisch zu unseren Kunden“, berichtet Sohn Jan. Zweimal die Woche sind sie jeweils vormittags und nachmittags unterwegs. „Die Kunden kommen nicht zu uns, wir kommen zu ihnen.“ Besucherinnen und Besucher sind aber auch auf dem Hof willkommen. Neben dem Hofladen gibt es neuerdings auch einen Automaten auf dem Gelände, wo etwa Fleischprodukte, Milch, Eier und Grillsaucen gekauft werden können.

Helen Kreuzkamp zeigt den neuen Automaten, wo Kunden 24 Stunden lang Rindfleisch und andere landwirtschaftliche Produkte kaufen können. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Mittlerweile hat der Familienbetrieb zwei kleine Schlachtereien in Eschede und Pattensen ins Boot geholt. Geschlachtet wird erst, „wenn die Kuh voll ist“, sagt Helen Kreuzkamp. Damit meint sie, wenn für das Rind alle Käufer gefunden sind. Auf der Homepage vom Hof Kreuzkamp bekommen die Kunden angezeigt, wo die Marke gerade steht. Das liege nicht allen Kunden, weil sie mitunter auch lange warten müssen, sagt Helen Kreuzkamp. Aber jeder Kunde erhält ein Zertifikat über das Stück Fleisch: mit der Ohrmarkenendnummer des Rindes samt Geburts- und Schlachtdatum sowie die Dauer der Reifezeit.

Hof hat nun eine Zukunft

Vater Günther sitzt zudem auf dem Mähdrescher, wenn es wetterbedingt im Juni oder Juli notwendig ist. Denn der Hof Kreuzkamp bewirtschaftet 35 Hektar Grünland, 85 Hektar Ackerland sowie 22 Hektar Wald. Damit kann die Familie ihre Tiere mit eigenem Getreide und Stroh versorgen. Für Hannedore Kreuzkamp ist es wichtig, dass der Betrieb ihrer Familie weitergeführt wird. Sie sagt: „Der Hof hat nun eine Zukunft.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier