Gut 700 Kubikmeter Grünabfälle türmen sich derzeit auf dem Bauhof in Großburgwedel. Da Aha den Berg nur langsam abträgt, nehmen die städtischen Mitarbeiter am Pappelweg bis auf weiteres kein Grüngut mehr an. Am Mittwochabend meldete gab die Pressestelle des Abfallentsorgers ein Statement zu der Grüngutproblematik ab: Aha sieht das Problem darin, dass auf dem Bauhof viel zu viel Grüngut angenommen wurde.

Bauhofmitarbeiter kontrollieren zu wenig

Abgesprochen war mit der Stadt, dass am Pappelweg lediglich Kleinstmengen von Grüngut angenommen werden sollten, schreibt Aha in einer Stellungnahme. „Das bedingt jedoch eine strikte Kontrolle der Anlieferer. Leider haben die Mitarbeiter des Bauhofes diese Kontrollen nur in geringem Maße durchgeführt. Es wurde des öfteren auf Anhängern angeliefert und teilweise sogar aus anderen Landkreisen“, sagt Aha-Sprecher Stefan Altmeyer.

Nun wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis ein größerer Teil des Grüngutes abgefahren sein wird. „Um mehr abfahren zu können, bräuchten wir zusätzliche Fahrzeugkapazitäten und die müssten angeschafft werden“, erläutert Altmeyer. Aha sucht nun das Gespräch mit der Stadt, um diese „bei verstärkten Anlieferkontrollen und der Umsetzung der Benutzungsordnung zu unterstützen.“

