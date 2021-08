Wettmar

Auf dem Ziegenhof Schümer schlägt nicht nur ein Herz für Ziegen, sondern gleich mehrere. Mit Erika und Jürgen Schümer, ihrer Tochter Elke Walter und deren Sohn Johannes sorgen drei Generationen auf dem Familienbetrieb dafür, dass es den Milchziegen, Zicklein und Zuchtböcken gut geht. Der Hof ist die dritte Station auf der neu aufgelegten Hoftour der Region. Frische Luft, viel Bewegung, Grasen auf der Weide, bei Regen ein großzügiger Unterstand und reichlich soziale Kontakte zu Gleichgesinnten: „Wir wollen glückliche Ziegen“, sagt Elke Walter.

Neugierig beäugen die den Besuch auf ihrer Weide auf dem Hof Immenweg 11 in Wettmar. Nur Zuchtbock Mika, der mit seinesgleichen auf einer Koppel direkt neben den Damen residiert, traut der Sache nicht recht und tritt den Rückzug an. Dafür macht sich ein Zicklein einen Spaß daraus, ein Blickduell mit Hütehund Skippy, einem Border Collie, zu führen.

Border Collie Skippy ist der Hütehund auf dem Ziegenhof Schümer. Doch nicht alle Jungziegen nehmen ihn ernst. Quelle: Sandra Köhler

Der Großteil der Herde besteht aus Thüringer Waldziegen

Sohn Johannes hat seinen Liebling Romy entdeckt. „Auch ihre Mutter war schon meine Lieblingsziege“, sagt Elke Walter. Für Johannes ist erstmal eine Runde kuscheln angesagt. „Ziegen sind intelligente und neugierige Tiere. Sie können auch „zickig“ sein – aber das meist innerhalb der Herde“, erklärt seine Mutter. Zur Schümerschen Herde gehören nur wenige weiße Ziegen. Das Gros ist braun mit weißer Maske und weißen Beinen: Es handelt sich um Thüringer Waldziegen. „Das ist eine alte und mittlerweile seltene Ziegenrasse“, sagt Walter: „Sie sind robuster als die weißen deutschen Edelziegen und haben auch beim Lammen weniger Probleme als diese.“

Doch als alles 2004 anfing, da hatte Vater Schümer noch gar nicht an Ziegen, geschweige denn an die Rasse, gedacht. Der Hof war gerade im Aufbau, als Elke Walter ihren Eltern vorschlug, „auch ein paar Ziegen nebenbei“ zu halten. Eigentlich geplant hatte ihr Vater, dort Ackerbau und Grünland zu betreiben und zusätzlich einige Pferde zu halten. Es kamen die ersten acht Ziegen – und damit war der Grundstock für den jetzigen Ziegenhof gelegt. Grünland gibt es natürlich auch bei Schümers: „Wir produzieren das Heu für unsere Ziegen selbst“, sagt der Senior. Gen-manipuliertes Soja im Kraftfutter für die Milchziegen sucht man hier vergeblich. Am Anfang sei das nicht ganz einfach gewesen und habe für irritierte Gesichter bei den Futterhändlern gesorgt. „Aber da hat sich einiges getan“, sagt seine Tochter.

Elke Walter hielt bereits als Jugendliche Ziegen

„Sie war schon immer sehr tierlieb und hat als Jugendliche Zwergziegen gehalten. Nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern über eine lange Zeit“, sagt ihr Vater stolz. Auch während ihres Studiums der Geodäsie hat die junge Frau auf verschiedenen Ziegenhöfen gearbeitet und dort Erfahrungen gesammelt.

Ein buntes Treiben: Die Mutterziegen und ihre Zicklein sind neugierig. Quelle: Sandra Köhler

In den ersten Wochen gehört die Milch den Ziegenlämmern

Umso mehr tut es Elke Walter weh, wenn die Ziegen geschlachtet werden. Namen bekommen die Tiere übrigens erst dann, wenn feststeht, dass sie bleiben und in der Zucht eingesetzt werden dürfen. Sonst werde die Beziehung zu den Tieren zu eng. „Es gehört zwar dazu, dass welche geschlachtet werden. Aber einfach ist das nicht“, sagt sie. Zu diesem letzten Gang zu einem Schlachter ganz in der Nähe begleitet sie ihre Zicklein auch. Tiertransporte über hunderte Kilometer, Mästung und qualvolles Sterben: Das gehe gar nicht, sagt sie. „Wer zu uns kommt, kann sich vor Ort umschauen und sehen, wie die Tiere bei uns gehalten werden.“

„Auch wenn die Zicklein, die nicht als Zuchttiere zum Einsatz kommen oder verkauft werden, nur vier Monate leben: Diese Zeit sollen sie gut unter ihresgleichen verbringen dürfen“, sagt Walter. Das heißt: täglich mit der Herde auf die Weide ziehen und dort ausgelassen herumtoben. „Es ist so toll zu sehen, wenn sie voller Lebensfreude auf Steinhaufen klettern, sich gegenseitig jagen oder miteinander in der Sonne liegen“, sagt Erika Schümer und blickt auf das muntere Treiben ganz in der Nähe.

Zicklein bleiben bei ihren Müttern

Zur artgerechten Haltung auf dem Hof Schümer gehört auch, dass die Zicklein bis zum Schlachten mit ihren Müttern zusammenbleiben und auch bei ihnen trinken dürfen. In den ersten vier bis sechs Wochen gehört die Milch ganz ihnen. „Danach entwöhnen wir sie nachts, sodass wir die Ziegen morgens melken können“, erklärt Elke Walter.

Aus den Heuraufen im Unterstand können sich die Ziegen wann immer sie wollen einen Bissen gönnen. Quelle: Sandra Köhler

In ihrem Hofladen bietet Elke Schümer neben verschiedenen Sorten Ziegenkäse, Zickleinfleisch und Ziegensalami auch Produkte wie Marmelade und Honig von anderen Höfen in der Region an. Quelle: Sandra Köhler

Gibts da etwa Leckerlis? Die Ziegenherde prescht heran. Quelle: Sandra Köhler

Auch Käse steht auf dem Programm

Elke Walter hat sich in jungen Jahren aber nicht nur dem ungewöhnlichen Hobby der Ziegenzucht gewidmet, sondern sich auch in punkto Milchverarbeitung weitergebildet. „Zusätzlich habe ich aber auch Käsereikurse über die Landwirtschaftskammer gemacht.“ Was sie an der Käseherstellung begeistert? „Man kann viel ausprobieren, es ist kreativ.“

Im Hofladen bietet die Familie sonnabends von 10 bis 12 Uhr nicht nur saisonal Ziegensalami, -bratwurst und nach Vorbestellung Milchzickleinfleisch an, sondern auch verschiedene Sorten Ziegenkäse aus eigener Herstellung. Aber auch Eier von freilaufenden Hühnern, Honig, Marmelade, Bioessig und -öl sowie Gewürze und sogenanntes Neulandfleisch gibt es dort. In der Woche steht ein SB-Automat mit Kartenzahlung zur Verfügung.

Viel Platz zum Weiden und Toben: Insgesamt 4 Hektar umfasst die Fläche für die Koppeln des Ziegenhofs Schümer. Quelle: Sandra Köhler

Technik hilft bei der Hofarbeit

Mit steigender Ziegenzahl hielt nicht nur diese technische Unterstützung Einzug. „Am Anfang haben wir auch noch per Hand gemolken. Jetzt übernimmt das ein Melkstand, an dem sechs Ziegen gleichzeitig gemolken werden können. Von dort wird die Milch über eine Leitung direkt in die Käserei nebenan gepumpt. „Eine gute Investition“, sagt Jürgen Schümer schmunzelnd: „Vorher haben wir die 25-Liter-Eimern über den Hof geschleppt.“

Von Sandra Köhler