Großburgwedel

In diesem Jahr wird es eine weitere Auflage der Ausbildungsmesse Burgwedel geben. Sie findet am Mittwoch, 11. September, in der Agora der Oberschule statt. Mit der zweiten Auflage der Veranstaltung innerhalb eines Jahres wechselt die Messe nun auf einen neuen Termin. Künftig soll sie nicht mehr im März, sond...