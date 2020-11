Großburgwedel

Das Ausleihen des Lastenfahrrads Hannah am Biomarkt Denn’s an der Hannoverschen Straße 12B in Großburgwedel ist einfacher geworden. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) hat dafür einen sogenannten Hannah-Ausweis entworfen. Interessierte können diesen vor Ort erhalten und anschließend ausfüllen. Der potenzielle Ausleiher muss darauf lediglich seine persönlichen Daten mit Namen, Anschrift und Personalausweisnummer angeben sowie das Dokument unterschreiben. Dieser Ausweis ersetzt das bislang erforderliche Ausdrucken der Buchungsbestätigung im Internet.

Buchungsausdruck ist nicht mehr nötig

Für Franz Josef Hilleckes, der beim ADFC Burgwedel das Hannah-Projekt betreut, ist dies ein klarer Vorteil. „Viele Leute haben keinen eigenen Drucker und mussten das Blatt bei Freunden oder Nachbarn ausdrucken lassen.“ Obwohl der Ausleihprozess weiterhin primär über das Internet erfolgt, bringe der Wegfall des Ausdruckens den Vorteil mit sich, dass nun auch Spontanleihen möglich seien. „Wenn man das Fahrrad vor Ort sieht, kann man es direkt mit dem Smartphone über die Internetseite buchen und dann mit dem Ausweis abholen“, erklärt Hilleckes.

Mehr Ausleihen , aber auch mehr Stillstand

Unterdessen werde „die Fangemeinde von Hannah immer größer“, wie Hilleckes sagt. Er selbst greift gern zum Transport von Grünabfällen auf das Lastenrad zurück. In diesem Jahr wurde Hannah laut ADFC Burgwedel bis Mitte November 98-mal ausgeliehen. Die Zahl übertrifft bereits jetzt die des Vorjahres, als es 78 Ausleihen gegeben hat. Die gestiegene Zahl erklärt sich der Hannah-Verantwortliche mit einem gestiegenen Umweltbewusstsein. Allerdings: „Trotz mehr Ausleihen hat Hannah in diesem Jahr mehr Ruhezeiten“, sagt Hilleckes. Genaue Daten könne er allerdings noch nicht vorlegen. „Die Leute leihen sich das Rad in den meisten Fällen nur noch für eine kürzere Dauer aus, oft nur für einen Tag“, erklärt das ADFC-Mitglied.

Die Anzahl der Dauerkunden, die bis zu zehnmal im Jahr auf das Leihfahrrad zurückgreifen, ist laut Hilleckes an einer Hand abzuzählen. „Die breite Masse nutzt es ein- bis zweimal im Jahr“, sagt er. Zahlreiche Mütter hätten auf Hannah zurückgegriffen, um mit ihren kleinen Kindern Ausflüge zu unternehmen. „Andere fahren damit einkaufen und transportieren schwere Getränkekisten. Oder sie bringen ihren Müll weg – so wie ich“, sagt Hilleckes. Vereinzelt nutzen es laut ADFC-Umfrage auch Menschen für berufliche Zwecke oder Umzüge.

Großburgwedeler gehen sorgfältig mit Hannah um

Größere Probleme mit dem Fahrrad oder gar Vandalismus habe es in diesem Jahr nicht gegeben. „Natürlich steckt eine Menge Technik in dem Fahrrad. Sogar komplizierte Technik. Da geht ab und zu mal etwas kaputt“, sagt Hilleckes. Die Reparaturen hätten sich aber lediglich auf einen gerissenen Bolzenzug oder eine nachzustellende Bremse sowie den Austausch des Akkus beschränkt. „Ich muss den Burgwedelern ein großes Lob aussprechen. Sie gehen sehr sorgfältig mit Hannah um“, sagt Hilleckes.

So läuft die Ausleihe des Lastenfahrrads Hannah Trotz des neuen Hannah-Ausweis aus Papier funktioniert die Ausleihe des Lastenrades nicht ohne Internet: Wer das Rad am Standort in Großburgwedel beim Biomarkt Denn’s kostenlos ausleihen möchte, muss sich einmalig online unter www.hannah-lastenrad.de registrieren. Mit diesem Nutzernamen und einem Passwort kann jeder Interessierte anschließend das Rad für einen gewünschten Zeitraum auf der Internetseite buchen. Das bisher erforderliche Ausdrucken der Buchungsbestätigung entfällt aber ab sofort. Dafür wurde der neue Ausweis geschaffen. Diesen erhalten alle Interessierten bei den Mitarbeitern des Biomarkts. Die ausleihende Person muss beim Abholen des Rades vor Ort den ausgefüllten Hannah-Ausweis, den Personalausweis und ein bei der Onlinebuchung genanntes Codewort vorlegen beziehungsweise nennen. Während der Leihdauer, die gewöhnlich drei Tage nicht überschreiten sollte, bleibt der Hannah-Ausweis bei der Abholstation. Bis zu 90 Kilogramm können in die Kiste des Rades gepackt werden. Nach der Rückgabe erhält der Kunde den Ausweis zurück.

Überlegungen, in einem anderen Ortsteil der Stadt Burgwedel noch ein Lastenrad aufzustellen, gäbe es derzeit bei der ADFC-Ortsgruppe nicht, sagt Hilleckes. Hannah kostet nach seinen Angaben in der Anschaffung etwa 4500 Euro. „Das ist eine Menge Geld.“

Von Mark Bode