Großburgwedel

Wer einmal Schweres transportieren will, der kann statt des Autos auch auf das Lastenrad Hannah zurückgreifen. Das steht normalerweise vor dem Denn’s Biomarkt in Großburgwedel und kann kostenlos ausgeliehen werden. Doch momentan ist Hannah nicht einsatzbereit, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) mitteilt.

Der Akku habe schon öfter Probleme gemacht, erklärt ADFC-Sprecher Steffen Timmann. „Basteln an den Symptomen kostet unnötig Zeit und Nerven“, schreibt er in seinem Rundbrief. Nun müsse ein neuer Akku her. Allerdings muss dafür laut Timmann erst einmal die Finanzierung geklärt werden.

Ersatz soll in höchstens einem Monat da sein

Der Energieversorger Avacon spendete 2018 der Stadt Burgwedel das Elektrolastenrad für den kostenlosen Verleih an Bürgerinnen und Bürger. Darin inbegriffen sei laut Timmann auch eine Pauschale für Reparaturkosten, die aber der ADFC der Region verwalte. Bis die Finanzierung des neuen Akkus geklärt ist, werde es laut Timmann höchstens einen Monat dauern. Die Kosten schätzt er auf 500 bis 1000 Euro. Wann Hannah wieder gebucht werden kann, erfahren Interessierte auf der Seite www.hannah-lastenrad.de.

Mit oder ohne Elektroantrieb bietet der ADFC aber wieder Radtouren für Mitglieder und Interessierte an. Mittwochs geht es ab 17 Uhr auf eine Kurztour von 30 bis 35 Kilometern. Bei einer Halbtagestour am Sonnabend, 25. September, geht es von 14 bis 18 Uhr über etwa 50 Kilometer nach Nienhagen zu Aue und Fuhse. Startpunkt für alle Touren ist der Rathausplatz in Großburgwedel. Informationen und Änderungen gibt es auf der Internetseite burgwedel.adfc.de.

Ganztagstour führt nach Helstorf

Die Ganztagestour verschiebt der ADFC im September vom zweiten auf den dritten Sonntag. Am 19. September geht es dann nach Helstorf in Neustadt am Rübenberge. Dort veranstaltet der Heimatverein seinen Schmiedetag zusammen mit dem Kartoffelfest. Zum Museum gehören auch dörfliche Handwerksstuben. Für Verpflegung ist gesorgt. Die Tagestour ist etwa 65 Kilometer lang und soll von 10 bis 18 Uhr dauern.

Von Alina Stillahn