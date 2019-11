Fuhrberg

Alle vier Wochen trifft sich die Armbrust-Sparte der Fuhrberger Schützen. Für Interessierte bieten die Aktiven ein Schnupper-Training mit der Armbrust an. Als tendenziell pazifistischer Mensch habe ich kein sonderliches Interesse am Schießen und meine Erfahrungen damit lassen sich an einer Hand abzählen. Als Teena...