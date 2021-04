Großburgwedel

Am Ende war es eine reine Formsache: Einstimmig stimmten die Mitglieder des Feuerschutzausschusses den Vorschlägen für die Neubesetzung der Spitzenpositionen bei der Stadtfeuerwehr Burgwedel und der Großburgwedeler Ortsfeuerwehr zu. Neuer Stadtbrandmeister soll Carsten Rüdiger werden, bislang hatte er das Amt des Ortsbrandmeisters in Großburgwedel inne. Als Stellvertreter stehen ihm dann Florian Leisenberg, Ortsbrandmeister in Kleinburgwedel, und Tibor Biczók zur Seite.

Gleich zwei neue Jobs für Tibor Biczók

Biczók wird noch ein weiteres neues Amt übernehmen. Er soll als Nachfolger von Carsten Rüdiger zudem Ortsbrandmeister in Großburgwedel werden. Auch diesem Vorschlag aus Reihen der Feuerwehr stimmte der Ausschuss einstimmig in seiner Onlinesitzung Ende vergangener Woche zu. Zu Beginn der Sitzung gab das Gremium zudem sein Okay zur Entlassung des bisherigen Stadtbrandmeisters Ingo Motl und dessen Stellvertreters Dirk Hemmann aus dem Dienst zum 9. Mai. Beide hatten um ihre Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis gebeten. Im Sommer wäre ihre Dienstzeit ohnehin turnusmäßig geendet.

Bevor die frisch gewählten Feuerwehrchefs ihre Ämter am 10. Mai antreten können, steht allerdings noch eine weitere Formalie an – die Zustimmung des Burgwedeler Stadtrats. Der trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am 6. Mai. Dann wird die Neubesetzung der Burgwedeler Feuerwehrspitze auf der Tagesordnung stehen. Aber auch für dieses Gremium gilt: Die Abstimmung dürfte eine reine Formsache sein.

Von Thomas Oberdorfer