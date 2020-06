Großburgwedel

Als ein 27-jähriger Autofahrer am Sonnabendmorgen zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass der Lack auf der Beifahrerseite zerkratzt war. Unbekannte hatten den weißen Renault mit zwei länglichen Kratzern beschädigt. Der Wagen war seit Freitag am Schnepfenweg in Großburgwedel abgestellt.

Die Polizei machte zur Höhe des Schadens keine Angaben und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer