Burgwedel

Dieser Überholvorgang scheint einem Autofahrer nicht gepasst zu haben. Am Freitagmorgen spielten sich gegen 7.15 Uhr auf der Landesstraße 381 zwischen Großburgwedel und Fuhrberg gefährliche Szenen ab. Auslöser war augenscheinlich ein ganz normales Überholmanöver. Kurz vor dem Waldparkplatz überholte ein Dacia ein anderes – ebenfalls in Richtung Fuhrberg fahrendes – Fahrzeug. „Ganz ordnungsgemäß“, wie die Polizei in ihrem Bericht vermerkte. Daraufhin beschleunigte der überholte Wagen und fuhr nun seinerseits an dem Dacia vorbei. Trotz Überholverbotes in diesem Bereich. Beim Einscheren schnitt er den Dacia. Der kam dadurch nach rechts von der Straße ab und rammte einen Leitpfosten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Verursacher machte sich daraufhin aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Diesen beziffert die Polizei auf 1000 Euro. Dazu kommen die Kosten für den zerstörten Leitpfosten. Nun suchen die Beamten des Kommissariats Großburgwedel Zeugen für den Vorfall auf der L 381. Vor allem interessieren sie weitere Details zu dem geflüchteten Unfallverursacher. Dabei soll es sich um ein weißes oder graues Fahrzeug handeln. Die Polizei ist telefonisch unter der Rufnummer (05139) 9910 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer