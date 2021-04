Kleinburgwedel

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Würmseekreuzung erlitten. Eine Autofahrerin war am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr mit ihrem Wagen unterwegs von Kleinburgwedel zur Würmseesiedlung. Als sie mit ihrem Audi die Landesstraße 381 überqueren wollte, übersah sie den Radfahrer, der in Richtung Fuhrberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Radfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht am Knie. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand an dem Auto und dem Fahrrad ein Gesamtschaden von 500 Euro.

Von Thomas Oberdorfer