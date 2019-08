Großburgwedel

Augenscheinlich einen Moment nicht aufgepasst hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in Großburgwedel: Als die 23-Jährige mit ihrem Wagen aus einer Parklücke an der Straße Auf dem Amtshof fuhr, übersah sie einen Radfahrer. Der 31-Jährige war nach Angaben der Polizei in der gleichen Richtung unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich Schürfwunden zu.

Von Thomas Oberdorfer