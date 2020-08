Burgwedel

Dieser Unfall zwischen Großburgwedel und Fuhrberg hätte auch schlimmer ausgehen können: Auf der L 381 wollte ein 49-jähriger BMW-Fahrer am Freitag gegen 14.40 Uhr ein Wohnmobil überholen. Dabei, so berichtet die Polizei, übersah er, dass das Wohnmobil in einen Feldweg abbiegen wollte. Das Auto touchierte den Camper, und der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen BMW. Der Wagen prallte gegen einen Leitpfosten, rutschte in den Graben und überschlug sich dabei. Schließlich blieb er auf dem Dach liegen.

Der BMW-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden mit 20.000 Euro.

Von Thomas Oberdorfer